La storia del marchio Lexus si è sempre fondata sullʼibrido elettrico. In Italia da quasi due decenni ormai il brand premium del gruppo Toyota ha proposto soltanto vetture ibride, ciò che lʼha tenuta sul piano dellʼinnovazione. Unʼelettrica pura però finora non cʼè stata e ciò oggi produce un problema, colmato con il nuovo Suv RZ 450e, prima Lexus interamente elettrica.

Nuova Lexus RZ450e: finalmente tutta elettrica, i dettagli

Il nuovo piano Lexus prevede la commercializzazione entro il 2030 di sole vetture Full Electric. Il ruolo dellʼinedito Suv è pertanto significativo nelle strategie del brand. Il modello RZ450e poggia su una potente batteria agli ioni di litio da 71,4 kW composta da 96 celle, che alimenta due unità elettriche: il motore anteriore da 150 kW e il posteriore 80 kW, per una potenza di sistema di 230 kW.

Integrata sotto lʼabitacolo c’è la batteria che contribuisce al basso baricentro del Suv e permette, con una singola ricarica, di fare oltre 400 km alla massima velocità di 160 orari. Davvero velocissima è l’accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi.

Lexus RZ è però molto di più che unʼauto elettrica, è una vera rivoluzione in fatto di auto, perché tra le sue principlai caratteristiche cʼè lʼopzionale trasmissione avanzata con sterzo by-wire e volante One Motion Grip a cloche.

Significa che i due assali anteriore e posteriore della trazione integrale Direct4 funzionano in connessione solo elettronica, per unʼeccellente risposta dello sterzo e un’emozione di guida completamente sportiva.

Le basi dellʼhandling e della reattività nascono da una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici del gruppo Toyota e in grado di offrire unʼeccellente resistenza strutturale, un baricentro basso e un passo generoso di 2.850 millimetri.

Quanto al design spicca sicuramente lʼevoluzione della tradizionale griglia a clessidra dei modelli Lexus, che qui assume un aspetto tridimensionale e si fonde con i gruppi ottici ultrasottili.

Lexus RZ450e è già disponibile in prenotazione, ma lʼarrivo su strada è previsto per fine 2022. Chi la prenotasse senza vincoli per il futuro acquisto, riceverà una Card di ricarica del valore di 1.000 euro da utilizzare presso tutte le stazioni di ricarica pubblica.

