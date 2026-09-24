Nel panorama del Motomondiale italiano si profila una nuova speranza: Giulio Pugliese diciassettenne originario di Legnano, farà il suo ingresso nella categoria Moto3 a partire dalla stagione 2027. Dopo aver attirato l’attenzione di diversi team grazie ai risultati ottenuti nella classe Junior il ragazzo si prepara a sfidare i migliori del mondo nella classe regina per i neofiti del motociclismo agonistico.

Chi è Giulio Pugliese, il nuovo talento italiano

Giulio Pugliese ha iniziato a correre all’età di otto anni, partecipando a campionati regionali di karting prima di passare al mondo delle due ruote. si è unito al team Aspar nella categoria Moto Junior, dove ha affinato le sue capacità di controllo della moto e di gestione della pressione in gara. Le sue prestazioni costanti, tra cui diversi podi e una vittoria in una gara di prova, hanno dimostrato una maturità tattica sorprendente per la sua età.

Dal Moto Junior di Aspar al salto in Moto3

Il percorso in Aspar ha rappresentato per Pugliese una vera scuola di velocità e strategia. Lavorare al fianco di piloti più esperti gli ha permesso di apprendere le dinamiche di setup della moto la gestione delle gomme e l’importanza della lettura delle traiettorie in pista. Durante la stagione 2025 ha realizzato il personale record di velocità media su pista, dimostrando di essere pronto a fare il salto verso il campionato mondiale.

Il debutto in Moto3 nella stagione 2027

Le trattative con i team di Moto3 si sono chiuse all’inizio del 2026, quando Leonardo Zanni è stato confermato al posto di Leopard Racing. Con la conferma di Zanni, le porte si sono aperte per altri giovani promettenti italiani. Pugliese, grazie al suo curriculum in Moto Junior, è stato assicurato un contratto con il team Aspar che ha deciso di schierarlo nella classe Moto3 per il 2027. La squadra ha dichiarato che il pilota porterà “energia fresca” e una “mentalità vincente” al lineup.

Il percorso di Leonardo Zanni e il suo impatto

Il nome di Leonardo Zanni è ormai sinonimo di renovazione nella scena italiana di Moto3. Dopo la sua prima presenza in classe regina con Leopard, Zanni ha dimostrato di saper gestire le pressioni di un campionato globale, ottenendo risultati costanti. Il suo percorso ha aperto spazi per altri giovani talenti, come Pugliese, dimostrando che le scuderie italiane stanno investendo nella prossima generazione di piloti.

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