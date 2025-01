Un anno ricco di emozioni per il Motomondiale

Il Motomondiale 2025 si presenta come uno dei più lunghi della storia, con ben 22 Gran Premi in programma. La stagione prenderà il via in Thailandia, il 2 marzo, e si concluderà a Valencia, il 17 novembre. Questo nuovo calendario promette di offrire ai fan delle emozioni uniche e un’intensa competizione tra i migliori piloti del mondo.

Le tappe italiane del Motomondiale

Tra le tappe più attese ci sono sicuramente i due Gran Premi che si svolgeranno in Italia. Il Gran Premio d’Italia al Mugello, previsto per il 22 giugno, e il Gran Premio di San Marino a Misano, in programma il 14 settembre, sono eventi che richiamano ogni anno migliaia di appassionati. Questi appuntamenti non solo celebrano la tradizione motociclistica italiana, ma offrono anche un palcoscenico per i talenti locali e internazionali.

Novità e conferme nel calendario

Tra le novità più significative del 2025, si segnala il ritorno di circuiti storici come Termas de Rio Hondo in Argentina, Brno in Repubblica Ceca e Balaton Park in Ungheria. Tuttavia, il calendario perde alcune tappe, con l’esclusione di Kazakistan e India. Questo cambiamento riflette un continuo adattamento del Motomondiale alle esigenze dei team e dei fan, cercando di mantenere alta la competitività e l’interesse per ogni gara.

Test ufficiali e preparazione

La preparazione per la stagione 2025 inizierà già a gennaio, con il shakedown a Sepang dal 31 gennaio al 2 febbraio. I test ufficiali proseguiranno con sessioni a Sepang, Buriram e Jerez, permettendo ai team di affinare le loro moto e strategie in vista delle prime gare. Questi eventi sono cruciali per i piloti e i team, poiché offrono l’opportunità di testare nuove tecnologie e migliorare le performance in pista.