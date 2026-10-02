Il giovane italo-svizzero Jannik Sinner attualmente al vertice del ranking ATP, ha aggiunto un nuovo pezzo al suo palmarès personale: la patente per la motocicletta. Dopo una pausa forzata dal circuito, dovuta al successivo impegno a Shanghai, il tennista ha colto l’occasione per dedicarsi a una passione da tempo coltivata, quella dei motori a due ruote. L’evento è stato confermato dalla scuola guida monegasca “Monaco Bonne Conduite”, che ha condiviso la notizia sui propri canali social, accompagnandola con una foto in cui Sinner sorride accanto all’istruttore.

Il percorso di Jannik Sinner verso la licenza

Il cammino per ottenere la patente moto non è stato immediato. Già poco dopo la trionfale vittoria a Wimbledon, l’atleta aveva dichiarato di aver affrontato il test pratico e di essere stato bocciato per la quarta volta. L’esame, suddiviso tra prove teoriche e pratiche, richiede una buona dose di concentrazione, coordinazione e rispetto delle norme stradali, abilità non sempre affini al ritmo serrato dei match di tennis. Nonostante le sconfitte, Sinner ha continuato a studiare il codice della strada e a esercitarsi con la moto, dimostrando la tipica tenacia che lo caratterizza in campo.

Le difficoltà incontrate e il quinto tentativo

Le prime quattro prove sono terminate con esiti negativi, un episodio che il giovane atleta non ha celato, anzi, lo ha ironicamente raccontato durante la cena di gala post-Wimbledon. La pressione di una figura pubblica e la frequente comparsa dei media hanno aggiunto ulteriore tensione. Tuttavia, il quinto tentativo ha rappresentato la svolta. L’autoscuola di Montecarlo ha seguito il suo percorso di formazione, fornendo lezioni teoriche approfondite e sessioni pratiche su pista chiusa. Il giorno dell’esame, l’atleta ha superato con successo la prova di manovra e ha dimostrato padronanza del veicolo, ricevendo la licenza a pieno titolo.

Reazioni, futuro sportivo e impatto personale

Il risultato è stato accolto con entusiasmo sia dai fan sia dal personale della scuola guida, che ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: “Grazie infinite per la tua fiducia e la tua gentilezza, Jannik Sinner. Congratulazioni per aver superato con successo l’esame della patente per la moto”. L’immagine condivisa da “Monaco Bonne Conduite” mostra l’atleta rilassato, un contrasto evidente con la tensione delle competizioni tennistiche. Questo nuovo traguardo può fungere da valvola di sfogo, consentendogli di gestire meglio lo stress e di trovare equilibrio tra vita sportiva e personale.

Nel frattempo, il calendario tennistico non si ferma: Sinner è registrato per il Six Nations Slam di Riyadh, dove affronterà Alex de Minaur nei quarti di finale, con la possibilità di incrociare Novak Djokovic in semifinale. Anche se la data del suo ritorno in campo resta incerta, la conquista della patente rappresenta un segnale positivo di serenità e determinazione. La possibilità di scivolare su strade panoramiche del Principato o di percorrere circuiti più impegnativi offre al campione una nuova dimensione di libertà, rendendo più leggera la pausa competitiva.