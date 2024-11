La fine degli incentivi per l’acquisto di automobili

Recentemente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che gli incentivi destinati all’acquisto di nuove automobili non saranno confermati per il 2025. Questa decisione, che prevede un taglio dell’80% delle risorse per il Fondo Automotive, ha suscitato preoccupazioni tra i produttori e i consumatori. Secondo Urso, è fondamentale concentrare le risorse sugli investimenti piuttosto che sugli incentivi, poiché questi ultimi non hanno avuto effetti positivi sulla produzione. La scelta di non rinnovare gli incentivi potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato automobilistico, già in difficoltà a causa di una crisi che colpisce non solo l’Italia, ma l’intera Europa.

Investimenti nelle filiere strategiche

In risposta a queste sfide, il governo italiano ha deciso di focalizzarsi su investimenti nelle filiere strategiche nazionali. Adolfo Urso ha firmato un provvedimento che prevede l’apertura di un nuovo sportello per i contratti di sviluppo, finanziato con le risorse del PNRR. Questo sportello avrà una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro, che potrà essere integrata per soddisfare le esigenze del settore automobilistico nel biennio 2025-2027. L’obiettivo è quello di sostenere le aziende italiane in un momento critico, promuovendo innovazione e sviluppo sostenibile.

La crisi europea e la necessità di un intervento

La crisi dell’industria automobilistica non è un fenomeno isolato, ma un problema che interessa tutta l’Europa. In Senato, Urso ha evidenziato come diversi paesi stiano affrontando chiusure e licenziamenti nel settore. Per questo motivo, il governo italiano sta chiedendo un intervento da parte dell’Unione Europea, affinché riveda le regole del Green Deal. Il documento redatto con la Repubblica Ceca non mette in discussione l’obiettivo di decarbonizzazione al 2035, ma propone un approccio di neutralità tecnologica. Questo significa che, oltre alle auto elettriche, dovrebbero essere considerati anche i carburanti sintetici e i biocarburanti come soluzioni valide per il futuro dell’industria automobilistica.