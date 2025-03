Il segmento dei SUV è uno dei più richiesti dal mercato dato che sono molti i clienti in Italia che apprezzano veicoli di questo tipo per la guida più confortevole che sanno offrire ma in particolare per la tecnologia di bordo che nel corso degli anni si è sempre più affinata rendendo l’auto un prolungamento dei device mobili di cui disponiamo. Scopriamo quindi quali sono i suv best-buy per il 2025.

Perché comprare un SUV nel 2025

Il segmento dei suv è quello che fornisce più attrattive alle case automobilistiche anche perché è quello che garantisce loro maggior numeri di vendita. Le persone in auto di questo tipo ricercano la comodità in abbinamento alla tecnologia senza rinunciare alle prestazioni.

Ora però il mercato punta su veicoli ibridi o totalmente elettrici e queste motorizzazioni hanno costi che sono aumentati rispetto agli anni passati. Di conseguenza ci si ritrova spesso con una gamma ristretta anche se complici i costruttori cinesi il mercato è rivitalizzato.

Basti pensare che per il 2025 arriveranno sul mercato oltre 100 modelli nuovi di tipologia SUV a dimostrazione che sarà l’auto che andrà a dominare la strada.

I suv più attesi del 2025

Di sicuro una bella scommessa è Dacia con la Bigster che offre un bagagliaio capiente e motori hybrid e full hybrid con potenze da 155 cavalli. Il modello arriva sul mercato a maggio.

Anche Fiat ha pronto un veicolo per questo segmento sarà la Giga Panda basata sulla piattaforma di Citroen Aircross e Opel Frontera.

Hyundai ha svelato ad inzio anno la Inster che adotta un motore elettrico ed ha una lunghezza di appena 3 metri e 84 che la rende perfetta per muoversi in città e la carrozzeria rialzata garantisce anche un’ottima visibilità.

Volkswagen ha mostrato al mondo Tyron il nuovo suv lungo 4 metri e 77 con motorizzazioni plug-in hybrid diesel, benzina e mild hybrid.

Infine per chi ha molta capacità economica la Ferrari elettrica, il nome non è ancora stato annunciato, che debutterà il prossimo 9 ottobre.