Incidente mortale a Iseo: Camilla e Dana Galli, due promesse dello sci, vittime di un frontale

Due sorelle di Livigno, Camilla e Dana Galli, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a Iseo. Erano entrambe atlete di sci di fondo.

La notte del 4 giugno 2026, un incidente stradale ha strappato alla vita due giovani sorelle di Livigno, Camilla e Dana Galli. Le due atlete, di 23 e 14 anni, erano a bordo di una Volkswagen Polo quando hanno avuto un frontale con una Kia station wagon lungo la provinciale 510vicino alla galleria Montecognolo ad Iseo.

Le vittime: due promesse dello sci di fondo

Camilla e Dana Galli erano originarie di Sondrio e vivevano a Livigno. Entrambe erano appassionate di sci di fondo e facevano parte di una famiglia di atleti. Camilla, la sorella maggiore, aveva un passato nello sci di fondo, mentre Dana era considerata una delle promesse dello sci nordico italiano. Dana aveva recentemente ottenuto il secondo posto nella Coppa Italia Giovani a Saint Barthelemy nella categoria Under16 e l’argento nella staffetta ai Campionati italiani Allievi.

La famiglia Galli è conosciuta nel mondo dello sci per i suoi successi. Anche il fratello Teo Galli, di 22 anni, è un atleta di livello internazionale, classificatosi al quarto posto nella sprint ai Mondiali Under23 di Lillehammer.

L’incidente: un frontale devastante

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19:00. La Volkswagen Polo, su cui viaggiavano le due sorelle, si muoveva in direzione della Valcamonica, mentre la Kia station wagon, guidata da un 64enne, andava verso Brescia. Le due automobili sono entrate in rotta di collisionecausando un impatto violentissimo. La Polo è uscita di strada, adagiandosi su un fianco con la parte anteriore completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui l’elisoccorsodue ambulanze e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo, le due sorelle sono decedute sul colpo. Il conducente della Kia è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Civile di Brescia, dove non è in pericolo di vita.

Una strada segnata dalla tragedia

La provinciale 510, teatro di questo tragico incidente, è conosciuta per essere una strada pericolosacostellata da lunghe gallerie e spesso teatro di incidenti gravi. Solo una settimana prima, in territorio di Breno, un altro frontale in galleria ha causato la morte di una madre e suo figlio.

La comunità di Livigno è in lutto per la perdita di Camilla e Dana. In segno di vicinanza alla famiglia, è stata annullata una festa rivolta ai giovani che si sarebbe svolta in questi giorni. La tragedia ha scosso profondamente sia la comunità bresciana che quella valtellinese.