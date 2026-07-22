Toyota Land Cruiser elettrico: prime immagini del prototipo in sviluppo

Un prototipo del nuovo Toyota Land Cruiser elettrico è stato avvistato vicino al GR Sport. Scopriamo insieme le caratteristiche e le novità di questo modello rivoluzionario.

Un prototipo del nuovo Toyota Land Cruiser elettrico è stato recentemente avvistato accanto al Land Cruiser GR Sport alimentando le speculazioni su un imminente lancio. Questo modello, che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la gamma Land Cruiser, è stato fotografato durante le fasi di sviluppo e test.

La foto, condivisa da Andrea Carlucci Direttore del Marketing e della Strategia Prodotto di Toyota Europe mostra un veicolo camuffato con dettagli che richiamano il concetto Land Cruiser Se presentato nel 2026. La didascalia recita: “THE Legend evolves…#Land Cruiser #Tahara What a team!!”, lasciando pochi dubbi sulla natura del veicolo.

Dettagli del prototipo e confronto con il Land Cruiser Se

Il prototipo, avvistato presso lo stabilimento di produzione di Tahara in Giappone, è avvolto in un camuffamento che nasconde molti dettagli. Tuttavia, alcuni elementi sono chiaramente visibili. Le luci anteriori orizzontali e la zona del paraurti inferiore sono coerenti con il concetto Land Cruiser Se del 2026, ma il prototipo presenta una nuova apertura sul muso. Inoltre, sembra avere un’altezza da terra leggermente inferiore rispetto alla Serie 300 anche se l’altezza complessiva non dovrebbe differire molto.

Un dettaglio che ha suscitato curiosità sono le ruote, che ricordano quelle del Century SUV anche se questo potrebbe essere solo per scopi di test. Il concetto Land Cruiser Se del 2026 misurava 5.150 mm di lunghezza con un passo di 3.050 mm rendendolo 35 mm più lungo della Serie 300 e con 200 mm in più tra gli assi. Non è ancora chiaro se la versione di produzione manterrà queste dimensioni.

Architettura unibody e prestazioni

Il misterioso SUV potrebbe essere simile in dimensioni al Toyota Grand Highlander e monta cerchi in lega a più razze simili a quelli del lussuoso Century SUV. Entrambi i modelli condividono la stessa architettura unibody TNGA-K che dovrebbe caratterizzare anche il nuovo Land Cruiser elettrico. Questo cambiamento potrebbe migliorare notevolmente la maneggevolezza del veicolo, anche se potrebbe comportare un compromesso nelle capacità fuoristrada rispetto ai modelli con telaio a longheroni come il FJ la Serie 70 la Serie 250 e la Serie 300.

Per quanto riguarda il gruppo propulsore, si prevede che il nuovo modello elettrico superi le prestazioni dei Land Cruiser con motore a combustione interna e ibrido attuali. Ci sono anche segnalazioni di una possibile opzione con estensione di autonomia, resa plausibile dalla presenza di una presa di raffreddamento sul paraurti anteriore. Il Land Cruiser più potente attualmente in produzione è la variante ibrida autoalimentata della Serie 300 con una potenza combinata di 457 CV e una coppia di 790 Nm.

Prospettive future e mercato

Il nuovo Land Cruiser elettrico potrebbe rappresentare un passo significativo verso l’elettrificazione della gamma Toyota. Con la crescente domanda di veicoli elettrici, questo modello potrebbe attirare un pubblico più ampio, mantenendo al contempo l’eredità e la robustezza del marchio Land Cruiser. La produzione del veicolo potrebbe avvenire presso lo stabilimento di Kentucky negli Stati Uniti, come riportato da alcune fonti.

In un mercato in rapida evoluzione, il nuovo Land Cruiser elettrico potrebbe posizionarsi come un concorrente di spicco, offrendo una combinazione di prestazioni, tecnologia e affidabilità. Con l’espansione della gamma Land Cruiser che include modelli come la Serie 300 la Serie 70 e il Prado 250 Series Toyota sta chiaramente puntando a coprire un ampio spettro di esigenze dei consumatori.