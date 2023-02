Jaguar ha messo a punto la SVR per una guida morbida su strade difficili, rendendola una scelta piacevole per gli spostamenti quotidiani.

La Jaguar F-Pace di serie è già uno straordinario SUV, ma la F-Pace SVR del 2023 aumenta le sue prestazioni con un motore V-8 sovralimentato da 550 CV e un comportamento di guida più concentrato. Il motore ruggente ha spinto il SUV Jag a raggiungere i 100 km/h in un impressionante tempo di 3,7 secondi, ma alcuni dei suoi rivali sono ancora più veloci.

Anche la maneggevolezza della Jag non è all’altezza di questi concorrenti, in particolare della Porsche Macan GTS e della BMW X3 M. Per attutire il colpo di non essere la più veloce o la più agile, la F-Pace SVR offre a guidatore e passeggeri un abitacolo raffinato, rivestito di materiali pregiati e ricco di funzioni tecnologiche.

Jaguar F-Pace SVR 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Novità del 2023

Quest’anno Jaguar celebra l’anniversario della vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1988 con una serie limitata di modelli Edition 1988 della F-Pace SVR. Questa Jaguar viola indossa cerchi color oro e altri elementi di rifinitura dorati, ma non ha alcuna dotazione per migliorare le prestazioni. Ne saranno prodotti solo 394 esemplari.

Motore, trasmissione e prestazioni

Tutti i SUV Jaguar F-Pace SVR hanno sotto il cofano un muscoloso V-8 da 5,0 litri sovralimentato.

Questo motore genera ben 550 cavalli ed è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti che invia la coppia a tutte e quattro le ruote.

La F-Pace SVR offre un’ottima maneggevolezza e uno sterzo preciso, ma non a spese del comfort di guida. Jaguar ha messo a punto la SVR per una guida morbida su strade difficili, rendendo questo ute una scelta piacevole per gli spostamenti quotidiani.

Interni, comfort e carico

Il design dell’abitacolo è elegante e sportivo al tempo stesso. I sedili anteriori con imbottitura aggressiva sono attraenti per gli occhi e confortevoli per la schiena. Siamo entusiasti dei rivestimenti trapuntati, che aumentano il quoziente di lusso all’interno dell’abitacolo. Entrambe le file di sedili offrono una sistemazione ragionevolmente spaziosa per gli adulti.

Inoltre, il sedile posteriore della F-Pace SVR ha una ripartizione 40/20/40 che consente di sistemare una varietà di bagagli mantenendo una certa disponibilità di posti a sedere.

