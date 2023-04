Jaguar e Land Rover rivelano ulteriori dettagli del piano Reimagine, che prevede la realizzazione di una grande GT elettrica a 4 posti per Jaguar.

Jaguar non è mai riuscita a sfidare l’egemonia dei tre grandi marchi premium tedeschi. Anche senza arrivare a tanto, il costruttore britannico ha vissuto anni difficili con un catalogo piuttosto invecchiato e modelli chiave come la F-Pace che non ha superato la fase del secondo coltello.

Il piano Reimagine, svelato nel 2021 dall’ex boss di Renault passato a JLR, già dettagliava i contorni del rilancio di Jaguar, soprattutto, ma anche più marginalmente di Land Rover, che riesce ad avere buone performance su prodotti di altissima gamma: Defender e Range Rover sono ancora così “popolari” tra i clienti facoltosi, in particolare cinesi e americani.

La seconda Jaguar elettrica, una GT

Nel frattempo, Jaguar Land Rover ha cambiato CEO. Thierry Bolloré ha lasciato il suo posto lo scorso dicembre ad Adrian Mardell, che intende proseguire il lavoro del suo predecessore accentuando il piano Reimagine. E finalmente stanno emergendo i primi dettagli. Per il momento, Land Rover continuerà a utilizzare la piattaforma universale MLA, utilizzata per i veicoli a combustione, ibridi ed elettrici. Il primo modello a emissioni zero di Land Rover arriverà molto presto. Naturalmente si tratterà di una Range Rover.

Per Jaguar la situazione è diversa. Il passaggio all’elettrico sarà più rapido per Jaguar che per Land Rover, anche se il gruppo intende passare all’elettrico dal 2030.

In totale, JLR avrà tre piattaforme distinte: MLA, EMA per i futuri SUV elettrificati e soprattutto JEA, una piattaforma inedita di cui si iniziano a conoscere i frutti. In questo caso, una nuova GT elettrica a 4 porte di fascia molto alta, venduta a oltre 100.000 euro e con un’autonomia di circa 700 km. Le prime consegne della vettura che potrebbe in qualche modo prendere il posto della XJ dovrebbero avvenire nel 2025.

