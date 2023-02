Se lo stile della Jaguar F-Pace 2023 vi ricorda l’auto sportiva F-type, non è un errore, così come non lo è l’atletico comportamento su strada del SUV. Oltre a essere pratico, spazioso ed elegante, il mid-sizer a due file di Jaguar entusiasmerà gli appassionati di guida.

Il quattro cilindri turbo da 246 CV di serie va benissimo, ma il sei cilindri in linea da 3,0 litri con turbocompressore e sovralimentatore disponibile da 395 CV è un’alternativa infuocata. La F-Pace SVR da 550 CV ha le prestazioni più elevate, ma la recensiamo separatamente. Il compromesso per il comportamento divertente della F-Pace normale è un assetto rigido che potrebbe non essere adatto a tutti.

Jaguar F-Pace 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Novità del 2023

Jaguar ha eliminato dalla gamma della F-Pace il modello P340 da 335 CV, ma la versione P400 da 395 CV continua a essere il modello più potente. Il cruise control adattivo con funzione di stop-and-go è ora disponibile sui modelli P250 S e P400 R-Dynamic S. Ogni F-Pace è ora dotata di pneumatici autosigillanti per ridurre le possibilità di foratura.

Motore, trasmissione e prestazioni

Tutte le F-Pace del 2023 sono dotate di cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale. Il motore di serie è un quattro cilindri 2.0 litri turbo da 246 CV. Per chi cerca un quattro cilindri turbo più raffinato di quello della Jag, la BMW X3 si guadagna il massimo dei voti. La F-Pace P400 R-Dymanic S ha un sei cilindri in linea da 3,0 litri che genera 395 cavalli grazie al turbocompressore, al compressore elettrico e al sistema ibrido a 48 volt.

Nel frattempo, Jaguar ha intenzionalmente regolato le sospensioni della F-Pace sul lato rigido per ottenere una sensazione di sportività. La guida non è mai brusca, ma le dimensioni dei cerchi più grandi (Jaguar offre fino a 22 pollici) aggiungono un po’ di vibrazioni ai movimenti della sospensione sulle asperità.

Interni, comfort e carico

In linea con l’estetica minimalista degli interni della linea Jaguar, l’abitacolo della F-Pace presenta dettagli semplici, comandi secondari facili da raggiungere e un’ampia superficie vetrata per una maggiore visibilità. I sedili anteriori e posteriori sono alti e il guidatore gode di un’eccellente posizione di seduta, in corrispondenza del volante e dei pedali.

Lo spazio per le gambe e la testa dei sedili anteriori della F-Pace è tra i più ampi della categoria, mentre l’abitacolo posteriore è nella media. Gli ampi pulsanti del climatizzatore sono facili da usare e il display touchscreen centrale è a portata di mano per entrambi gli occupanti dei sedili anteriori.

Prezzo della Jaguar F-Pace 2023

Prezzo base a partire da 98.800 €.

LEGGI ANCHE: