Jeep annuncia il quarto modello elettrico: il marchio è entrato con successo nel mercato delle auto elettriche. L’Avenger, il suo primo veicolo con questo tipo di motore, è stato nominato Auto dell’Anno 2023 in Europa. Soprattutto, il marchio ha già ricevuto 20.000 ordini per questo SUV urbano.

Il marchio seguirà rapidamente con altri tre veicoli elettrici. Due di questi sono già stati presentati ufficialmente l’anno scorso: la Recon, equivalente alla Wrangler, e la Wagoneer S, equivalente alla Grand Cherokee. Rimane quindi un segreto, che Jeep ha appena svelato… ma senza mostrare nulla di concreto! C’è solo una silhouette coperta.

Poiché il costruttore desidera avere un modello elettrico in tutti i principali segmenti in cui è già presente, è molto probabile che si tratti di un veicolo compatto, che sarà l’anello di congiunzione tra l’Avenger e la Wagoneer S, mentre la Recon si distingue per il suo posizionamento più avventuroso.

Questo ci fa pensare a una controparte elettrica della Compass. O addirittura una nuova generazione di Compass esclusivamente elettrica, che potrebbe essere una cugina tecnica della Peugeot e-3008.

Una cosa è certa grazie al teaser: il veicolo sarà lanciato nel 2025.

