Il passaggio di Jorge Martin ad Aprilia

Jorge Martin, campione del mondo in carica, si prepara ad affrontare una nuova avventura nella classe regina del motociclismo, la MotoGP, con il team Aprilia. Dopo un periodo di incertezze e scelte difficili, Martin ha deciso di lasciare Ducati per unirsi alla scuderia di Noale. Questa decisione è stata influenzata anche dal suo amico e mentore Aleix Espargaro, che ha sempre creduto nelle capacità del giovane pilota spagnolo. La transizione non è stata semplice, ma Martin sembra pronto a dimostrare il suo valore anche con una moto diversa.

Le aspettative di Aleix Espargaro

Aleix Espargaro, che ha recentemente concluso la sua carriera in MotoGP per dedicarsi al ciclismo, ha espresso grande fiducia nelle potenzialità di Martin. Secondo Espargaro, Jorge ha tutte le carte in regola per competere per il titolo mondiale con l’Aprilia. “Se può lottare per il Mondiale con l’Aprilia? Sì, ne sono convinto”, ha dichiarato. Espargaro ha sottolineato che, nonostante non abbia il talento di altri piloti, ha dimostrato di poter vincere gare e stabilire record con la moto di Noale. Questo lascia aperta la possibilità che Martin possa sorprendere tutti nella prossima stagione.

Il supporto della famiglia e le polemiche con Ducati

Il supporto della famiglia di Martin è fondamentale in questo momento di transizione. Sua madre, Susana Almoguera, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Ducati, ritenendo che la scuderia non abbia trattato suo figlio con giustizia. “Penso che non siano stati giusti nei confronti di Jorge”, ha affermato durante un’intervista. Questo malcontento è legato alla decisione di Ducati di promuovere Marc Marquez al team ufficiale, lasciando Martin nel team Pramac. Nonostante le polemiche, Martin sembra determinato a dimostrare il suo valore con l’Aprilia e a riprendersi la scena nel campionato.

Preparazione e test con Aprilia

Negli ultimi giorni, Martin ha avuto l’opportunità di testare la RSV4, la moto stradale di Aprilia, sul circuito di Aspar. Le sue impressioni sono state positive, e ha condiviso sui social il suo entusiasmo per questo primo incontro con la moto. “Incontrarsi per la prima volta”, ha scritto, accompagnando il post con un cuore. Anche il team Aprilia ha commentato positivamente, evidenziando l’ottima intesa tra il pilota e la moto. Questo è solo l’inizio di un percorso che potrebbe portare Martin a lottare per il titolo mondiale, un obiettivo che sembra alla sua portata.