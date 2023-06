La casa di Akashi non ha dimenticato i suoi modelli off-road, che vengono tradizionalmente presentati in questo periodo dell’anno, stiamo parlando delle Kawasaki KX450 e KX450X 2024.

Il marchio giapponese sta iniziando a svelare la sua ultima generazione di moto da cross, a partire dall’ammiraglia KX450, che riceve il suo primo lifting in cinque anni.

Kawasaki KX450 e KX450X 2024: caratteristiche, design, motore

Importanti modifiche sono state apportate al telaio, che è completamente nuovo, e alle finiture in plastica, riviste dalla A alla Z. Anche il motore monocilindrico a 4 tempi da 449 cc è stato rielaborato e Kawasaki promette un aumento delle prestazioni grazie all’allineamento simmetrico dell’aspirazione e dello scarico.

Per quanto riguarda la ciclistica, le grandi forcelle a steli rovesciati sono state migliorate con il nuovo telaio per offrire una migliore maneggevolezza e sensazione in curva, aiutata dall’ergonomia ridisegnata del nuovo abitacolo più stretto. Anche le prestazioni di frenata sono migliorate grazie all’adozione di freni Brembo e di manopole ODI Lock-On, una novità assoluta per una KX.

La KX450 e la sua variante KX450X presentano anche nuove tecnologie, con modalità di potenza e controllo di trazione attivabili per la prima volta tramite l’interruttore di sinistra. Il controllo di trazione è regolabile su due livelli e può essere disattivato. La centralina, invece, offre due mappe del motore che possono essere regolate direttamente dalla Rideology The App KX.

Le Kawasaki KX450 e KX450X saranno disponibili a breve nelle concessionarie, ma i rispettivi prezzi non sono ancora stati annunciati.

