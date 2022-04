Kia EV9: il SUV elettrico XXL confermato per l’Europa

Kia ha presentato la EV9 all’auto show di Los Angeles. Si tratta di una visione del grande SUV elettrico, secondo il produttore coreano, per attaccare il mercato americano dove la domanda di veicoli full-size è inesauribile. Ma ad ogni modo, il marchio ha appena confermato che arriverà anche in Europa.

In questa fase degli annunci, tutti i dettagli del modello di produzione sono sconosciuti. Ma la Kia EV9 finale non dovrebbe allontanarsi molto dalla concept car, con una lunghezza di oltre 4,90 m. Questo è il minimo richiesto per poter garantire sette posti in questo piccolo segmento, per il momento.

Una piattaforma e-GMP per la Kia EV9

La parte tecnica è più o meno anticipata. Come la Kia EV6, la EV9 sarà basata su una piattaforma e-GMP dedicata alla propulsione elettrica.

Con un’architettura da 800 volt, offrirà anche gli stessi livelli di potenza di carica della Kia EV9. Sostenendo già un’autonomia di oltre 500 km, il SUV potrebbe trasportare una batteria più grande della EV6.

La Kia EV9 arriverà sulle strade europee nel 2023 e completerà l’offerta di auto elettriche del marchio. Tuttavia, poiché Kia e Hyundai sono vicine come due dita, anche la Hyundai Ioniq 7 potrebbe arrivare in Europa.

Kia EV9: le caratteristiche

Annunciato attraverso una serie di teaser, il concept Kia EV9 ha fatto il suo debutto al Los Angeles Auto Show. L’equivalente del concept Seven, il precursore della Ioniq 7 di Hyundai, ha lo stesso aspetto massiccio del suo modello gemello, ma con linee molto più spigolose.

Con un passo leggermente più corto del concept presentato da Hyundai (3,1 m contro 3,2 m), la Kia EV9 è lunga 4,93 m, larga 2,06 m e alta 1,79 m. È 20 centimetri più lunga della Kia EV6. All’interno, rimaniamo nel mondo del concept con tappezzeria futuristica e un volante di tipo Yoke. C’è anche un grande schermo. Quest’ultimo, da 27 pollici, combina il computer di bordo e la strumentazione.