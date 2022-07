Se avete adocchiato l’Auto dell’Anno 2022 ma eravate ancora restii ad acquistarla perché la batteria della Kia EV6 comportava prezzi elevati, sarete felici di vedere che il marchio ha aggiunto una variante da 170 CV con una batteria più piccola da 58 kWh.

Quest’ultima, sulla carta, le permetterà di percorrere fino a 20.000 miglia (394 km). Questa EV6 non è una EV6 economica, come dimostra la sua potenza di ricarica di 800V che consente di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in soli 18 minuti, secondo Kia.

Il prezzo parte da 47.990 euro, esattamente come quello della precedente EV6 entry-level al momento del lancio, a due ruote motrici come lei, ma con 229 CV.

Quest’ultima passa da 47.990 euro a 51.990 euro, con un aumento di 4.000 euro a parità di finitura. Naturalmente, come molti produttori in questo momento, Kia sta incontrando difficoltà di approvvigionamento e sta quindi aumentando i prezzi della maggior parte dei suoi modelli. Tuttavia, un tale aumento è tutt’altro che trascurabile.

L’unico vantaggio del nuovo arrivato è che può beneficiare del bonus di 6.000 €. Il problema è che la Kia EV6 di base viene esposta poco sopra i 47.000 euro, soglia oltre la quale i modelli a zero emissioni non possono sperare di ottenere più dei 2.000 euro concessi dalle autorità pubbliche. Se il marchio coreano sostiene di essere idoneo, la spiegazione può essere solo una: la rete Kia aderente deve concedere uno sconto aggiuntivo e garantire che il prezzo di acquisto sia leggermente inferiore a 47.000 euro.

Per evitare di gonfiare troppo il conto e rendere troppo difficile la negoziazione con il rivenditore, è meglio evitare le opzioni. Fortunatamente, il livello di allestimento Air Active è molto completo. Si parla di strumentazione digitale da 12,3″ e touch screen della stessa dimensione, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, climatizzatore bi-zona, telecamera posteriore, accesso senza chiave, ecc.