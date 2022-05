Kia Soul ottiene un restyling negli Stati Uniti

Non è esattamente una sorpresa, ma Kia ha appena presentato una versione rivista della sua Soul. Non è sorprendente che sia già stata sottoposta a un restyling, dato che è stata presentata nella sua versione attuale – la terza – nel 2018 e commercializzata all’inizio dell’anno successivo.

Ciò che può essere sconcertante, tuttavia, è il fatto che questa comunicazione proviene dall’ufficio stampa di Kia USA.

Un nuovo look per la Kia Soul

La maggior parte dei cambiamenti sono concentrati nella parte anteriore, dove la Soul 2023 adotta nuovi fari. Non più legati da una fascia chiara, ma uniformemente neri, assumono una forma semicircolare. La firma luminosa non corre più lungo la parte inferiore dei fari, ma abbraccia invece la parte superiore dei fari e scende alle estremità per formare una “V” orizzontale.

Mentre il nuovo logo del marchio (non più integrato in un ovale ma ora a lettere piene) era stato adottato dalla versione poco prima del restyling, ora lascia il cofano e migra sulla striscia nera al centro. Il design della presa d’aria è stato rivisto, anche il paraurti è stato rivisto e i fari supplementari sotto i fari sono stati rimossi.

Verso l’Europa?

Sotto il cofano, la Soul nordamericana si affida ancora a un motore 2.0 a benzina 4 cilindri con 149 CV e 179 Nm di coppia, che è combinato con un cambio automatico. Nessuna traccia di elettrificazione. Continente diverso, paese diverso, usanze diverse. La gamma non cambia di una virgola. Lì c’è una variante GT-Line a cui non abbiamo diritto. Dal punto di vista tecnico, guadagna un sistema anti-collisione con rilevamento dell’angolo cieco e un sistema di rilevamento del traffico posteriore con funzione di frenata.

Vedremo questa versione ridisegnata della Kia Soul nel Vecchio Continente? A quanto pare no. La ragione data? Precisamente che sarà disponibile in Italia solo in forma elettrica. Che Kia dia la priorità agli Stati Uniti non è sorprendente, dato che lì ha più successo. Nel 2021, poco più di 75.000 unità sono state vendute lì, contro solo 8.144 in Europa… e addirittura 479 in Italia rispetto a molte altre auto. È semplice: è il modello meno popolare del produttore coreano in Italia.