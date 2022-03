La Cupra Leon E-Hybrid riceve miglioramenti tecnici

La Cupra Leon, disponibile negli stili di carrozzeria 5 porte e Sportstourer wagon, sta per ricevere nuovi miglioramenti tecnici. Infatti, stanno per arrivare alcune modifiche al telaio per entrambi i modelli e-Hybrid da 204 e 245 cavalli. L’altezza della carrozzeria è stata abbassata di 25 mm per fornire un centro di gravità inferiore.

Questo si traduce in una migliore stabilità in curva e in una migliore aerodinamica.

Inoltre, la Cupra Leon e-Hybrid da 245 CV può ora essere dotata di freni Brembo, con pinze a quattro pistoni e dischi freno forati più grandi 370 x 32 mm per migliorare le prestazioni di frenata. Con questa opzione, la Leon e-Hybrid 245 ottiene anche sospensioni sportive con una maggiore campanatura.

Cupra Leon e-Hybrid: una nuova finitura

Per accompagnare questi miglioramenti, la Cupra Leon e-Hybrid 245 è ora disponibile con i livelli di allestimento VZ e VZ Cup. La versione VZ Cup, introdotta di recente, presenta uno stile sportivo, con uno spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame (su 5 porte), minigonne laterali in alluminio scuro e calotte degli specchietti in carbonio color rame.

L’interno ottiene nuovi sedili “Cup Bucket”, rivestiti in pelle nera o blu, e offre una posizione di seduta più bassa ed ergonomica.

I prezzi partono da 41.450 euro per la Cupra Leon V e-Hybrid 204, 42.790 euro per la Cupra Leon VZ e-Hybrid 245 e 48.250 euro per la VZ Cup e-Hybrid 245. Insomma, a quanto pare la vettura dovrebbe fornire maggiore comfort e prestazione, in modo da accontentare le esigenze di tutti. Per ora, non sono state rivelate novità sulla versione Sportstourer.

La vettura sarà incentrata ancora una volta sull’aumento della potenza del motore. La novità maggiore però, interessa l’alimentazione, che sarà per la prima volta su una Cupra in ibrido plug-in. Una qualità che migliora enormemente i consumi, le emissioni e garantirà anche 60 km percorribili completamente in modalità full electric.