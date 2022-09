Hopium, che si presenta come il “primo produttore francese di veicoli a idrogeno di alta gamma”, ha appena annunciato di aver scelto la regione della Normandia per creare la sua nuova Machina. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito. Per chi non lo sapesse, molti marchi come Renault stanno lavorando a questa tipologia di auto.

La Hopium Machina sarà prodotta in Normandia

Hopium ha puntato su un sito di 35 ettari nel comune di Douains, quasi a metà strada tra Parigi e Rouen. Olivier Lombard, responsabile del marchio, spiega in un comunicato stampa: “Abbiamo scelto la Normandia, una regione che riteniamo abbia tutte le carte in regola per ospitare la fabbrica del futuro, a partire dalla sua posizione geografica unica tra Parigi e la Manica, rafforzata dall’asse della Senna, dal suo bacino industriale e dal suo ricco tessuto di innovazioni in cui siamo coinvolti”.

Le infrastrutture dovranno essere pronte entro la fine del 2024, per un’inaugurazione all’inizio del 2025, anno già indicato per il lancio delle consegne della Machina, il primo modello Hopium. Si tratta di una grande berlina con cella a combustibile, di cui sarà esposto un concept al Salone dell’Auto di Parigi (17-23 ottobre).

Il sito ospiterà il centro di ricerca e sviluppo di Hopium e quindi la linea di assemblaggio. Il marchio punta a una capacità di 20.000 veicoli all’anno. La fabbrica dovrebbe dare lavoro a 1.500 persone. I consiglieri locali sono ovviamente soddisfatti di questa posizione, il che è una buona notizia per l’occupazione.

Erano già soddisfatti all’inizio dell’anno, quando Renault si è assicurata il futuro dello stabilimento Alpine di Dieppe (dove verrà assemblato il crossover del marchio).