Scopri come Underground Racing ha trasformato la Lamborghini Revuelto in una supercar da 2000 cavalli

Un nuovo standard di potenza

La Lamborghini Revuelto, già nota per la sua impressionante potenza di oltre 1000 cavalli grazie al suo motore V12 ibrido plug-in, ha raggiunto un nuovo traguardo grazie all’intervento di Underground Racing. Questa azienda americana, specializzata nell’elaborazione di supercar, ha portato la potenza della Revuelto a ben 2000 cavalli, raddoppiando praticamente la potenza originale. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima che sfiora i 350 km/h, la Revuelto Twin Turbo si preannuncia come una delle supercar più potenti mai realizzate.

Il lavoro di Underground Racing

Underground Racing, con sede a Charlotte, North Carolina, ha una lunga storia di personalizzazione di supercar, non solo Lamborghini, ma anche modelli di Audi e Ferrari. La loro specializzazione nel sistema twin turbo ha portato a creazioni uniche e potenti. La Revuelto Twin Turbo non fa eccezione: il motore è stato completamente rivisto e dotato di un sistema Titanium Twin Turbo, che utilizza turbocompressori Precision. Questo intervento non solo aumenta la potenza, ma richiede anche una trasmissione potenziata per gestire i carichi extra. La modifica della parte posteriore della vettura, che mostra orgogliosamente gli organi meccanici, è un chiaro segno dell’approccio audace di Underground Racing.

Design e prestazioni: un equilibrio delicato

Il design della Revuelto Twin Turbo è un argomento di discussione. Mentre la parte anteriore della vettura rimane fedele al design originale, la parte posteriore è stata radicalmente modificata. La carrozzeria è stata rimossa per esporre il motore e i tubi di scarico, creando un aspetto che alcuni potrebbero considerare vistoso. Questo approccio audace potrebbe non essere per tutti, ma rappresenta un’evoluzione nel mondo delle supercar. Tuttavia, resta da vedere se il sistema ibrido plug-in originale sarà mantenuto e quali saranno le prestazioni finali della vettura. I collezionisti e gli appassionati di auto potrebbero riflettere attentamente prima di apportare modifiche significative a un modello così esclusivo, per preservarne l’originalità e il valore nel tempo.