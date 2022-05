Era attesa per il 2023, ma forse non dovremo aspettare così a lungo: Dacia dovrebbe approfittare del Salone di Parigi per svelare la tanto attesa variante ibrida del Jogger. Questo ha senso perché, a pensarci bene, la commercializzazione era prevista per l’anno prossimo e sarebbe un peccato per il marchio rumeno presentarsi a mani vuote al prossimo Mondial.

Tuttavia, le novità di Dacia non sono molto impegnative e questo è comprensibile: la Spring, come il crossover, ha appena iniziato la sua carriera, la Sandero è ancora molto giovane e il SUV Duster è stato ridisegnato l’anno scorso. Insomma, l’unica novità che stiamo ancora aspettando è il motore ibrido che verrà montato sotto il cofano della neonata casa costruttrice “low-cost” che non è più tale.

Quale tecnologia ibrida per Dacia Jogger?

Questa è la domanda che ci si pone al riguardo. Dovrebbe avere lo stesso motore e lo stesso cambio delle sue cugine Renault (Clio, Captur e Arkana), ma con una leggera evoluzione. Il motore sarà composto da un’evoluzione da 1,8 litri del suo blocco atmosferico, finora di 1,6 litri. Tuttavia, questa volta sarà dotato di un ciclo di combustione Atkinson per migliorarne l’efficienza, e quindi i consumi, senza perdere nulla della sua brillantezza.

Non condividerà l’unità ibrida della nuovissima Austral (la sostituta della Kadjar) che beneficia di un nuovo motore turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri abbinato a un motore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 1,7 kWh. Perché 200 CV (questo è quanto eroga in totale) sarebbero troppi – e troppo costosi – sotto il cofano di una Dacia che, in sostanza, è piuttosto ragionevole.

Per il Jogger, la potenza dovrebbe rimanere intorno ai 140-145 CV e sarà incluso l’originale cambio automatico senza frizione.

Se il marchio rumeno riuscirà a mantenere il prezzo dell’ibrido Jogger intorno ai 20.000 euro, come annunciato al momento del lancio alla fine del 2021, si tratterebbe di un’ottima performance. Si sa, ad esempio, che una Clio E-Tech parte da poco più di 22.000 euro e sarebbe, di fatto, una garanzia virtuale di grande successo.

Inizio incoraggiante per il Dacia Jogger e per la versione GPL

Tanto più che, per il momento, è la versione GPL che sembra attirare per prima gli acquirenti. Non di molto, ma sta vincendo la battaglia contro il nuovo motore a benzina a 3 cilindri da 110 CV, che rappresenta più di una vendita su due. Inoltre, il Jogger Hybrid si rivolgerà ai sempre più numerosi appassionati di cambio automatico, dato che nessuno dei due motori sopra citati offre tale trasmissione.

I primi risultati del Jogger sono incoraggianti. Nonostante le consegne siano iniziate solo a febbraio, è già il 43° modello più venduto dall’inizio dell’anno (da gennaio ad aprile) e ha superato, ad esempio, l’anziana Kadjar. In totale, le immatricolazioni di questo modello in Europa hanno raggiunto le 5.210 unità alla fine di marzo. Ma soprattutto, gli ordini sono da 3 a 4 volte superiori e i tempi di consegna possono arrivare a 3 mesi.