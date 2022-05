Audi ha deciso di sviluppare la nuova A3 solo in versione elettrica. La nuova iterazione della compatta tedesca vedrà la luce nel 2027 e si chiamerà ancora e-tron. Sarà basata sulla piattaforma SSP di Volkswagen, con una nuova generazione di batterie.

Audi A3 elettrica: cosa sappiamo

Non si sa ancora molto della piattaforma, se non che sarà la base per molti dei modelli elettrici del Gruppo VAG. La prima auto che utilizza l’SSP dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026. È la data entro la quale Audi ha promesso di presentare solo auto 100% elettriche. A quel punto, il produttore continuerà a produrre auto con motore a combustione interna, ma in numero ridotto.

Il fatto che la futura A3, prevista per il 2027, possa essere completamente elettrica ha quindi senso. Audi vuole essere completamente priva di motori a combustione entro il 2033. Sebbene non siano ancora note le caratteristiche tecniche della piattaforma, si sa che sarà utilizzata per “tutti i modelli importanti”. Sarà modulare e consentirà l’installazione di motori con una potenza compresa tra 85 e 850 kW.

Audi A6 e-tron: un connubio di eleganza e funzionalità

L’Audi A6 e-tron è una grande berlina elettrica con un aspetto da coupé, lunga 4,96 m, equivalente alle dimensioni di una Porsche Taycan o di una Tesla Model S. A tal proposito, è destinata ad essere una delle principali rivali della Tesla Model S.

Lo stile è in gran parte preso in prestito dal resto della gamma elettrica del produttore. In particolare, c’è la grande griglia Single Frame completa, già vista sul SUV elettrico Q4 e-tron, così come una lunga striscia di luce nella parte posteriore.

Oltre alla sua configurazione da berlina, è disponibile anche in versione station wagon.

Caratteristiche della A6 e-tron

Basata sulla piattaforma PPE, sviluppata insieme a Porsche, l’Audi A6 e-tron ha delle specifiche molto interessanti. Prefigurando una versione top di gamma, è alimentata da due motori elettrici con una potenza combinata di 350 kW (475 CV) e 800 Nm di coppia. Alimentata da un sistema a 800 volt, ha una batteria da 100 kWh. Il produttore dichiara un’autonomia di 700 km e una ricarica rapida dal 5 all’80% in soli 25 minuti.

Va anche ricordato che il veicolo di produzione sarà il primo a inaugurare la piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric) co-sviluppata da Porsche e Audi.