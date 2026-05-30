Lada Samara, dall’auto popolare al prototipo da rally: un percorso sorprendente

Breve panoramica sulla Lada Samara: progettazione rivoluzionaria per AvtoVAZ, varianti commerciali e una singolare incursione nel mondo del rally con la Samara EVA e i successivi progetti da competizione.

La Lada Samara rappresenta più di una semplice autovettura: è un simbolo di cambiamento tecnologico nella produzione sovietica degli anni ’80. Progettata per essere pratica ed economica, la vettura introdusse soluzioni che all’epoca erano considerate moderne, mentre il suo destino incluse anche esperimenti sportivi che ne ampliarono il mito.

Una rivoluzione per AvtoVAZ

Quando la vettura debuttò nel 1984, con la sigla interna BA3-2109, segnò un netto distacco dalle configurazioni tradizionali usate fino ad allora. L’adozione di un motore anteriore trasversale, la trazione anteriore e un cambio manuale a cinque marce collocarono la Samara su un diverso piano progettuale rispetto ai modelli derivati dalla Fiat 124. L’attenzione all’aerodinamica si tradusse in un coefficiente di cx pari a 0,36, un valore contenuto rispetto agli standard del periodo.

Il contributo tecnico di Porsche

Una delle curiosità più apprezzate riguarda la collaborazione esterna: la testata del motore fu sviluppata con il supporto di Porsche, dettaglio che migliorò l’immagine tecnica del progetto. Le motorizzazioni iniziali erano semplici ma efficaci: un 1.1 da 55 CV, un 1.3 da 65 CV e un 1.5 da 75 CV, tutti a carburatore. In termini di comportamento su strada la Samara offriva stabilità superiore alla categoria, pur pagando pegno con un assetto piuttosto rigido e una rumorosità meccanica evidente.

Diffusione commerciale e aggiornamenti

In patria la vettura fu conosciuta come Sputnik, mentre per l’export si utilizzò principalmente il nome Samara. A partire dal 1986 la vettura iniziò a circolare anche in Europa occidentale, distinguendosi per il prezzo competitivo e per una dotazione essenziale ma adeguata. Le qualità economiche furono però bilanciate da finiture spartane e da un comfort che non teneva il passo con molte contendenti occidentali.

Evoluzione della gamma

La famiglia si ampliò nel 1992 con l’arrivo della versione a tre volumi (21099). Negli anni successivi seguirono aggiornamenti stilistici e tecnici: nel 2000 un restyling rilevante intervenne su paraurti, interni e sul sistema d’alimentazione, che passò all’iniezione elettronica. Nonostante le difficoltà economiche del periodo post-sovietico, la produzione continuò per decenni, arrivando fino al 2013.

Il lato sportivo: dalla Samara EVA alla T3

Oltre alla versione commerciale, la Samara ebbe anche una dimensione agonistica sorprendente. Il progetto denominato Samara EVA era un prototipo da rally che tentò di competere con le soluzioni più estreme del periodo del Gruppo B. L’idea prevedeva un telaio tubolare, una disposizione del motore centrale e un propulsore turbo capace di erogare circa 300 CV, il tutto racchiuso in una carrozzeria che ricordava la vettura di serie.

Un sogno interrotto e lascito tecnico

Il progetto non raggiunse la piena maturità agonistica a causa della cancellazione della categoria che avrebbe dovuto ospitarlo. Tuttavia, le soluzioni sperimentate non andarono perdute: molte idee tecniche furono recuperate in progetti successivi, come la Samara T3 pensata per la Parigi-Dakar, dove vennero sfruttate le esperienze accumulate per creare vetture più robuste e competitive in competizioni estreme.

Perché la Samara è importante oggi

La storia della Samara è utile a comprendere come, anche in contesti produttivi difficili, possano nascere innovazioni significative. Dal punto di vista industriale la vettura segnò il passaggio verso soluzioni meccaniche moderne, mentre dal punto di vista sportivo la Samara dimostrò che ambizioni elevate possono coesistere con il pragmatismo di una produzione di massa.

In sintesi, la Lada Samara rimane un esempio di progetto multifaccia: auto popolare, laboratorio tecnologico e piattaforma per esperimenti corsaioli che, pur senza raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, lasciarono un’impronta nella storia dell’automobilismo sovietico e post-sovietico.