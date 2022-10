Non ci volle molto per esaurire la produzione della Lamborghini Avetandor e della sua versione d’addio Ultimae. Era un’occasione troppo ghiotta per Lamborghini per fare un piccolo reportage sull’assemblaggio di quest’ultima vettura. E non una Ultimae qualsiasi, ma una Ultimae Roadster in colore “azzurro” del catalogo di personalizzazione “Ad Personam”, un programma molto esclusivo per chi vuole una Lamborghini diversa dalle altre.

È un cliente svizzero che prenderà le chiavi di un modello probabilmente ancora più costoso degli altri. La semplice conseguenza del fatto che questa è l’ultima Aventador della storia…

Lamborghini Aventador: in arrivo la fine di un’era

Presentata al Salone dell’Automobile di Ginevra 2011, la Aventador non ha precedenti in quanto pone fine alla lunga serie di vetture V12 “Bizzarini” che si sono succedute dalla Miura alla Murcielago. Sotto il cofano posteriore dell’Aventador si trova un blocco completamente nuovo e più moderno, ma le sue caratteristiche sono in linea con i modelli precedenti.

Ad aspirazione naturale, e tutta la potenza in alto!

Inizialmente, questo 6,5 V12 sviluppava 700 CV, ma Lamborghini ha evoluto questo motore attraverso le diverse varianti, 8 in numero, senza contare le uniche “one off” e le serie speciali.

Altri 10, in tutto. In totale, la Lamborghini ha venduto circa 11.465 Aventador in 11 anni di carriera. Con un prezzo di oltre 300.000 euro, lasciamo a voi il compito di fare i conti sulle vendite di questa Aventador, che oggi è il modello meno venduto del marchio, molto dietro la Urus e appena sotto la Huracan.

Ora che la pagina dell’Aventador è stata voltata, è tempo di guardare alla sua sostituta, che sarà un ibrido, ma sempre con un V12.

Forse questa sarà l’occasione per Lamborghini di passare alle ibride plug-in. Per saperne di più, dovremo aspettare la fine del 2023, quando verrà lanciata questa nuova supersportiva italiana.