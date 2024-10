Il fascino senza tempo della Lancia Delta HF Integrale

La Lancia Delta HF Integrale è un’icona nel mondo delle auto sportive, un modello che ha segnato un’epoca nel rally e che continua a far sognare gli appassionati di motori. Oggi, grazie al lavoro di aziende specializzate come Maturo Competition Cars, questa vettura leggendaria sta vivendo una nuova vita attraverso il fenomeno del restomod. Ma cosa significa esattamente restomod? Si tratta di un approccio che combina il design classico di un’auto con tecnologie moderne, creando un veicolo che mantiene il fascino del passato ma offre prestazioni contemporanee.

Maturo Competition Cars: artigianato e innovazione

Maturo Competition Cars ha dedicato anni alla restaurazione e modernizzazione di auto storiche, e la Lancia Delta HF Integrale non fa eccezione. La loro ultima creazione, la Delta Stradale, rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni e lusso. Utilizzando una base di partenza con motore a 16V, il telaio è stato rinforzato e riverniciato, mentre la carrozzeria è stata realizzata in fibra di carbonio, riducendo il peso complessivo di 50 chili rispetto all’originale. Questo non solo migliora l’efficienza, ma aumenta anche la maneggevolezza dell’auto, rendendola perfetta per chi cerca emozioni forti su strada.

Prestazioni da brivido: il cuore della Delta Stradale

Il motore della Delta Stradale è stato completamente ricostruito seguendo le specifiche del Gruppo A, ma con un incremento di potenza che porta il totale a 400 cavalli. Grazie a componenti di alta qualità come nuovi pistoni, bielle e un turbo rivisitato, le prestazioni di questa vettura sono davvero impressionanti. Il cambio è stato progettato per gestire questa potenza, con opzioni per i puristi che desiderano un’esperienza di guida ancora più autentica. Inoltre, i freni e le sospensioni sono stati presi direttamente dalla Delta utilizzata per le competizioni, garantendo un’aderenza e una stabilità senza precedenti.

Un interno da sogno: lusso e sportività

Non solo prestazioni, ma anche un interno curato nei minimi dettagli. Maturo ha mantenuto il look originale della Delta, arricchendolo con materiali pregiati come l’Alcantara. Anche se la strumentazione originale è stata sostituita, l’attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto dell’abitacolo. Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo di rally e testimonial della Maturo, ha elogiato il lavoro svolto, sottolineando come questa vettura non sia solo un oggetto da collezione, ma un’auto pensata per essere guidata e apprezzata.