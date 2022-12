Questa collezione di supercar (e non solo) è da capogiro. Scopriamo quali modelli possiede il calciatore.

Le auto di Ronaldo sono innumerevoli e spettacolari. Inutile dire che nel suo garage sono presenti diverse supercar che noi comuni mortali possiamo solo sognare ad occhi aperti.

Scopriamole nel dettaglio!

Le auto di Ronaldo: i modelli del calciatore

Lamborghini Aventador

Anche a noi piacerebbe ricevere questo regalo in occasione del ventisettesimo compleanno…

Ebbene, Ronaldo ha festeggiato alla grande con questa creatura rigorosamente nera e scintillante.

Ferrari F430

Questa è solo una delle tante Ferrari possedute dal calciatore.

Bugatti Centodieci

Questa edizione limitata ha un valore di ben 8,5 milioni di sterline. Pare che Ronaldo sia la decima persona in tutto il mondo a possedere questa vettura.

Rolls-Royce Cullinan

Questo SUV, unico del marchio, è caratterizzato da interni personalizzati con pelle bianca e nera.

Il suo è un valore piuttosto simbolico, dato che è stato acquistato dopo essere entrato nella Juventus.

Audi RS7

Tutti i giocatori del Real Madrid ricevono un modello targato Audi, e Ronaldo ha preferito sceglierlo personalmente.

Ha buon gusto, insomma.

Chevrolet Camaro ZL1

Un modello decisamente particolare ma che è presente nel garage immenso del calciatore.

Porsche 911 Turbo S

Uno dei modelli più belli e desiderati in assoluto e, ovviamente, il calciatore non se l’è fatto scappare. Il suo motore è impressionante e le sue prestazioni non sono da mano.

McLaren Senna

Dedicata ad Ayton Senna, Ronaldo ha adorato quest’auto fin dall’inizio e l’ha acquistata per onorare il pilota brasiliano.

Mercedes Benz S65

Possiamo affermare con certezza che il garage di Ronaldo è decisamente vario e ricco di modelli di ogni tipo. Questo modello è incredibilmente lussuoso e ha una carrozzeria a due posti. Ovviamente, anche in questo caso il motore è una bestia.

Le altre auto di Cristiano Ronaldo

Maserati GranCabrio

Mercedes Benz Brabus G65

Bugatti Chiron

Mercedes Benz GLE63 AMG

Rolls-Royce Phantom Dophead

Ferrari 599 GTO

Bentley Continental

Veyron Grand Sport Vitesse

Ferrari Monza SP1

