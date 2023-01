Le auto di Alain Delon sono state innumerevoli e a dir poco straordinarie. Ebbene, se la sua carriera è stata un grande successo, anche il suo parco auto è impressionante. Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Alain Delon: i modelli dell’attore

Tra le innumerevoli auto di Alain Delon (ben sessanta), le più importanti sono state una Ferrari 250 GT SWB California del 1957 e una Maserati A6G 2000 del 1956.

Queste due creature sono state trovate sommerse da riviste e da polvere. Sono state poi vendute all’asta: la Ferrari, in particolar modo, è stata stimata per circa 12 milioni di euro (ma il prezzo finale è stato sicuramente superiore, pare sui 16 milioni).

Tra le altre vetture troviamo delle Bugatti, Hispano-Suiza, Delahaye e Delage. Presente anche una Grand Sport Aérodynamique e una Cabriolet molto particolare, oltre a una Rolls-Royce Phantom II Sedanca de Ville del 1931.

Insomma, dei veri e propri gioiellini.

La carriera di Alain Delon

Alain Delon è un attore e produttore cinematografico francese, noto per la sua bellezza e carisma sul grande schermo. Nato nel 1935 a Sceaux, in Francia, Delon ha iniziato la sua carriera come modello e attore teatrale prima di entrare nel mondo del cinema nel 1957 con il film “Quand la femme s’en mêle”.

Da allora ha recitato in numerosi film di successo, tra cui “Rocco e i suoi fratelli”, “Il Gattopardo” e “L’Insoumis”.

Delon è stato anche un produttore di successo, creando la sua società di produzione nel 1974. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze per la sua carriera, tra cui la Legion d’Onore francese.

Ebbene, se la sua carriera è stata un grande successo, anche il suo parco auto è a dir poco impressionante.

LEGGI ANCHE: