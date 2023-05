Le auto di Benito Mussolini sono state diverse. L’uomo nutriva una grande passione per il mondo automobilistico, in particolare per alcuni modelli specifici.

Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Mussolini: cosa guidava

Mussolini conseguì la patente a 39 anni, precisamente nel 1922. La sua prima auto in assoluto fu una Bianchi Tipo 15, regalatagli dall’amante Margherita Sarfatti.

Tuttavia, come vi abbiamo anticipato, Mussolini si innamorò perdutamente delle Alfa Romeo. Partì con una spider 20/30 HP e una RLSS 6 cilindri.

Vi sveliamo un retroscena interessante in merito. Mussolini inviò una lettera Nicola Romeo lamentandosi della provenienza di alcune dotazioni.

Dichiarò di essere soddisfatto dell’auto, ma si lamentò della tromba francese, dei magneti tedeschi e dell’orologio svizzero.

Le altre auto

Il suo garage accolse altre due Alfa 2300 spider, due 1500 e quattro 1750.

Il vero amore di Mussolini, però, era un’Alfa Romeo 6C 1750, oltre a una 1750 Gran Turismo rigorosamente rossa.

Le altre auto furono una 1500 cabriolet, una berlina, una spider e una 2+2 2300 Touring, oltre a una Superleggera.

La sua ultima vettura fu la 6C 2500 Berlinetta del 1939.

Chi era Mussolini?

Benito Mussolini è stato un leader politico controverso nel ventesimo secolo. L’uomo ha guidato l’Italia durante il periodo fascista dal 1922 al 1943.

Il suo regime è stato caratterizzato dalla violazione dei diritti umani, dalla censura della libertà di stampa e dalla persecuzione degli oppositori politici.

La sua alleanza con la Germania nazista della Seconda Guerra Mondiale ha portato alla sconfitta e alla caduta del regime.

La sua eredità rimane gogetto di dibattito e critica nella storia italiana. Insomma, è stato un personaggio piuttosto controverso.

