Le auto di Rap Monster non sono molte. Siamo abituati a vedere collezioni da milioni di euro (basti pensare alle auto di Drake).

In questo caso, il rapper sudcoreano possiede due modelli, ma si tratta di veri e propri gioiellini performanti e lussuosi.

Per chi non lo conoscesse, Rap Monster è un rapper, cantautore e produttore discografico sudcoreano. Sebbene non sia particolarmente famoso in Italia, è in realtà molto amato.

Oltretutto, secondo i fan ha contribuito a portare l’hip hop coreano a un pubblico globale.

Tuttavia, il suo patrimonio stimato è piuttosto impressionante: circa 20 milioni di dollari.

Le auto di Rap Monster: cosa guida il rapper sudcoreano

Le apparenze possono ingannare. Possedere due auto, in particolar modo per una persona che potrebbe avere diversi milioni di euro in banca, potrebbe sembrare poco.

I modelli posseduti e guidati da lui, però, sono davvero impressionanti. Si tratta di auto incredibilmente performanti, con interni di alta qualità e caratteristiche che le rendono uniche nel loro genere.

Curiosi di saperne di più? Ecco le auto di Rap Monster nel dettaglio.

Audi RS6 Avant

Un’auto del genere merita davvero delle presentazioni? Si tratta di un gioiellino straordinario, con un motore V8 da 4,0 litri in grado di produrre fino a 591 CV.

Il suo design è elegante, con alcuni tocchi di sportività che la rendono speciale.

La tecnologia regna sovrana all’interno ed è in grado di offrire qualsiasi comfort ai passeggeri.

BMW X5M

Questo SUV lussuoso ha un motore V8 da 4,4 litri ed eroga fino a 617 CV.

Si tratta di un modello piacevole da guidare ed è in grado di emozionare anche i più scettici.

