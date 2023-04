Le auto elettriche hanno il riscaldamento? Tutto ciò che si deve sapere

In realtà ci sono diverse cose che dovreste sapere in merito. Ecco quali sono.

Vi state chiedendo se le auto elettriche hanno il riscaldamento? Ebbene, in realtà ci sono diverse cose che dovreste sapere in merito. Ecco una panoramica della situazione.

Le auto elettriche hanno il riscaldamento?

Il motore elettrico non emette calore, ma questo non significa che l’auto non sia riscaldata. Il meccanismo di funzionamento dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento delle auto elettriche non è molto diverso da quello delle auto a combustione. La differenza principale è la fonte di alimentazione del compressore. In questo caso non è l’albero motore, ma le batterie delle auto elettriche

. I compressori dei veicoli elettrici hanno un motore elettrico incorporato, un inverter che converte la corrente continua prelevata dalla batteria in corrente alternata e un separatore che separa l’olio del compressore dal refrigerante. Tra i vantaggi di questa soluzione, in cui il compressore è alimentato direttamente dalla batteria, c’è la possibilità di far funzionare il condizionatore d’aria mentre è parcheggiato, a motore spento.

Nelle nuove auto elettriche è possibile trovare anche un sistema di riscaldamento basato su una pompa di calore, che assomiglia in qualche modo ai condizionatori d’aria split utilizzati per riscaldare gli edifici. La pompa di calore aria-aria può funzionare sia in modalità di riscaldamento che di raffreddamento.

In modalità di riscaldamento, l’aria calda prodotta viene soffiata direttamente nell’abitacolo, mentre in modalità di raffreddamento passa a un condensatore, seguito da un deumidificatore, una valvola di espansione e un evaporatore. La pompa di calore è inoltre alimentata da una batteria agli ioni di litio tramite un inverter.

Come riscaldare l’interno di un’auto elettrica?

L’accensione del riscaldamento dell’auto aumenta la richiesta di energia per il compressore, che nel caso delle auto elettriche è associata a un più rapido scarico della batteria. Dato il numero ridotto di caricabatterie veloci e il tempo di ricarica della batteria più lungo in condizioni di freddo, i BEV sembrano una buona opzione solo per gli spostamenti in città, a patto che si disponga di un punto di ricarica a casa.

Tuttavia, ci sono modi per ridurre il consumo di elettricità dei veicoli elettrici e ibridi in inverno. Innanzitutto, preriscaldare l’abitacolo dell’auto ancora prima di mettersi in viaggio. È meglio collegarla a un caricabatterie o, se non è possibile, posizionarla in un luogo soleggiato. In secondo luogo, durante la guida è bene attivare la modalità risparmio che riduce al minimo il consumo energetico dei singoli sistemi.

Se l’auto è dotata di sedili e volante riscaldati, è possibile impostare la temperatura interna al livello più basso o scegliere di non riscaldare l’auto. Tuttavia, il consumo di energia per il riscaldamento dell’abitacolo dipende non solo da un’abile gestione dell’energia, dalla velocità di guida e dalla temperatura di esercizio della batteria, ma anche dal tipo di riscaldamento e dal corretto isolamento dell’abitacolo.

LEGGI ANCHE: