Le 6 auto più affidabili: la classifica dei modelli migliori

Vi state chiedendo quali siano le auto più affidabili? Le auto moderne vengono sottoposte a rigorosi processi di sviluppo e collaudo prima di essere messe in vendita, per garantire che siano il più possibile affidabili per molti anni a venire. Nonostante ciò, alcune auto finiscono per rivelarsi molto più affidabili di altre, rendendo l’affidabilità uno dei fattori più importanti per chi acquista un’auto nuova o usata.

Le auto più affidabili: la classifica dei modelli migliori

Toyota C-HR

L’impressionante punteggio di affidabilità del 93,96% del C-HR dimostra che i proprietari sono più che soddisfatti del loro acquisto.

Volkswagen T-Roc

Pur essendo generalmente robuste, le Volkswagen non hanno sempre avuto la migliore reputazione in fatto di affidabilità. La T-Roc, tuttavia, è in controtendenza, scendendo solo leggermente dal quinto al settimo posto nella classifica dell’affidabilità di quest’anno.

Una piccola percentuale di proprietari ha riscontrato un guasto all’impianto elettrico, alle finiture interne e ai dispositivi di sicurezza del SUV, ma soprattutto sono stati riscontrati pochi problemi con gli aspetti meccanici della T-Roc, come il motore o il cambio.

Renault Captur

Bandiera della Francia, la Renault Captur è uno dei nostri crossover preferiti e sembra essere anche molto affidabile. Un punteggio del 94,27% per il crossover basato sulla Clio è certamente impressionante, e del piccolo numero di proprietari che hanno registrato un guasto, la maggior parte era costituita da problemi elettrici.

Si tratta di una notizia positiva sia per i collaudati motori a benzina sia per i nuovi propulsori ibridi E-Tech di Renault.

Mazda CX-5

È sorprendente che il CX-5 si sia aggiudicato la medaglia di bronzo per l’affidabilità per il secondo anno consecutivo: non male, considerando il numero di SUV che invadono il mercato. Questo modello adatto alle famiglie ha ottenuto un punteggio eccellente in ogni categoria.

Tra i pochi problemi segnalati, l’impianto elettrico e le finiture interne sono stati a pari merito, essendo responsabili di un quarto dei guasti ciascuno. Altri problemi hanno riguardato la verniciatura e le finiture esterne e i dispositivi di sicurezza, ciascuno con una percentuale del 13%.

Hyundai Kona

Il modello che quest’anno si è piazzato al quarto posto in classifica generale è arrivato al secondo posto per quanto riguarda l’affidabilità, che è una delle caratteristiche principali della Hyundai Kona. Ci avete detto che è estremamente ben assemblata, quindi, nonostante il suo aspetto un po’ bizzarro, questo crossover è un acquisto molto sicuro che non dovrebbe deludervi.

Anche in caso di problemi, la Kona è coperta dalla generosa garanzia Hyundai di cinque anni a chilometraggio illimitato. Di tutti i problemi riscontrati, la percentuale di gran lunga più alta (45%) è stata causata dal sistema elettrico dell’auto, che sembra essere una tendenza per i nuovi modelli sempre più complessi del 2022.

Skoda Kodiaq

La Skoda Kodiaq ha ottenuto un’altra prestazione stellare. Ciò è forse ancora più impressionante se si considera che questo è il primo SUV di grandi dimensioni di Skoda, il che dovrebbe in teoria renderlo più complesso. Questo non ha chiaramente influito sulla sua affidabilità, come dimostra il punteggio del 96,23%.

I proprietari ci hanno detto che la Kodiaq è molto robusta e che è in grado di resistere ai rigori della vita familiare con un massimo di sette occupanti a bordo. I problemi segnalati dai proprietari sono stati equamente suddivisi tra il cambio e le finiture interne, aree che dovrebbero essere risolte in garanzia entro i tre anni/60.000 chilometri standard.

