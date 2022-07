GPL/E85: l’elenco completo delle auto più economiche

Poiché non si è ancora pronti a scegliere un modello elettrificato, molte persone optano per le auto più economiche GPL/E85. Ecco una guida che vi aiuterà: la gamma di veicoli offerti non è delle più ampie, ma la buona notizia è che ce n’è per tutti i gusti…

e per tutte le tasche!

Le auto più economiche GPL: un affare del Gruppo Renault, ma attenzione alla disponibilità al momento…

Se siete interessati al GPL, dovete passare attraverso il Gruppo Renault, non c’è scelta. Il successo di questi modelli (vendite in aumento dell’11% nei primi 6 mesi dell’anno) associato alla scarsità di alcuni componenti ha fatto sì che Renault e Dacia abbiano deciso di sospendere temporaneamente gli ordini della maggior parte dei modelli per soddisfare la domanda.

Per il marchio Losange, questo riguarda tutti i veicoli a GPL senza eccezione: Clio e Captur. Il produttore rumeno ha deciso di privilegiare il nuovissimo Jogger. Tuttavia, potrebbe essere possibile trovare un modello nuovo o quasi nuovo in magazzino.

Dacia

Dacia Duster ECO-G 100 (assenza temporanea): prezzo da confermare

(assenza temporanea): prezzo da confermare Jogger ECO-G 100 : a partire da 16.790 euro

: a partire da 16.790 euro Dacia Sandero/Sandero Stepway ECO-G 100 (assenza temporanea): prezzo da confermare

Renault

Renault Captur TCe 100 GPL (assenza temporanea): a partire da 25.050 euro

(assenza temporanea): a partire da 25.050 euro Clio TCe 100 GPL (assenza temporanea): da 21.750 euro

E85: un’offerta più diversificata

Per quanto riguarda i veicoli Flexifuel che possono funzionare sia con piombo che con E85, la scelta è più ampia.

Due gruppi automobilistici offrono attualmente diversi modelli bi-fuel: Ford e Jaguar-Land Rover. In altre parole, da un lato un marchio generalista abituato a vendere veicoli a basso prezzo, dall’altro due marchi premium che si rivolgono a una clientela più ricca ed esigente, ma che vuole comunque badare al proprio budget. Se il portafoglio lo consente (a partire da 38.950 euro), perché non optare per la Ford Kuga? È l’unico veicolo sul mercato che combina un motore ibrido con un sistema a doppia alimentazione. Di conseguenza, il costo di utilizzo è inferiore a quello del fratello minore Puma… Flexifuel.

Ford

Ford Fiesta 1.0 Flexifuel 95 CV S&S BVM6 : da € 21.790

: da € 21.790 Focus 1.0 Flexifuel Hybrid 125 CV S&S (mHEV) BVM6 : da 29.000 euro

: da 29.000 euro Focus 1.0 Flexifuel Hybrid 125 CV S&S (mHEV) Powershift : da 31.000 euro

: da 31.000 euro Kuga 2.5 Duratec 190 CV Hybrid FlexiFuel (FHEV E85) Powershift : da 38.950 euro

: da 38.950 euro Ford Puma 1.0 Flexifuel Hybrid 125 CV S&S (mHEV) BVM6: da 24.900 euro

Jaguar

Jaguar E-Pace P200 Flexfuel Hybrid MHEV: da € 51.959

Land Rover