Il nuovo LM sarà venduto in Europa. Con spazio per sette persone, questo grande furgone di lusso è alimentato da un motore ibrido singolo da 250 CV.

La Lexus LM 350h ibrida è in vendita in Asia già da qualche anno e sarà disponibile in Europa a partire dall’autunno 2023. Un nuovo veicolo di grandi dimensioni che non è un SUV ma un minivan è un’aggiunta inaspettata alla gamma europea di Lexus!

Lexus LM 350h ibrida: caratteristiche, design, motori

Più che di un minivan si tratta di una monovolume, se si considera la forma cubica e le dimensioni imponenti: il modello misura infatti 5,13 metri di lunghezza. Lussuosa, la LM non è destinata alle famiglie numerose, ma si rivolge principalmente alla nicchia dei veicoli con autista. Infatti, Lexus afferma di aver fatto “ricerche con i produttori di jet privati e con clienti molto facoltosi” durante la progettazione di questa nuova generazione.

Il modello è disponibile in due configurazioni. La prima è a 7 posti, ma con due sedili VIP al centro e una panca a tre posti nel bagagliaio. La seconda è una versione a 4 posti, con due sedili posteriori, che promette un comfort da prima classe.

La seconda è una versione a quattro posti, con due sedili posteriori, che promettono un comfort di prima classe, comprese due vere e proprie poltrone, accuratamente progettate da Lexus per migliorare la postura degli occupanti. Questi sedili possono essere reclinati orizzontalmente. I passeggeri dei sedili posteriori hanno a disposizione un telecomando in stile smartphone, che consente loro di azionare l’impianto audio, il climatizzatore, i sedili, l’illuminazione e le tendine. Possono anche controllare le funzioni con la voce, una novità assoluta per i sedili posteriori.

Su questa variante a quattro posti, c’è una parete divisoria tra la parte anteriore e quella posteriore. Questa parete divisoria incorpora un enorme schermo da 48 pollici! Lo schermo può essere utilizzato a schermo intero o diviso in due, consentendo a ciascun occupante di guardare il proprio programma, con cuffie individuali. Per coloro che desiderano viaggiare in tutta tranquillità, Lexus dichiara di aver prestato particolare attenzione all’insonorizzazione.

Interni

L’abitacolo è moderno e ordinato, ben lontano da quello di un furgone riconvertito, con strumentazione digitale e un grande schermo touch screen. Il conducente gode di una visuale chiara. La LM ha optato per superfici vetrate generose. La silhouette è necessariamente utilitaria, con un cofano corto e spiovente o un portellone verticale.

La LM sarà offerta con una versione ibrida singola 350h, mutuata dalla NX. La combinazione di combustione ed energia elettrica sviluppa 250 CV. La trazione integrale è di serie.

Lexus ha cercato di combattere i difetti di guida associati a questo tipo di veicoli. La piattaforma GA-K, utilizzata per le auto tradizionali, ha permesso a Lexus di abbassare il baricentro e migliorare la rigidità della carrozzeria. Un altro esempio è la modalità Rear Seat Comfort, che regola le sospensioni e la distribuzione della coppia e sopprime le vibrazioni, “permettendo al veicolo e ai suoi passeggeri di mantenere una posizione confortevole”.

