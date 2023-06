La famiglia Lexus continua a crescere e accoglierà il nuovo SUV LBX. Dopo aver confermato che la nuova generazione della grande monovolume LM sarà effettivamente venduta qui, il produttore ha annunciato l’arrivo di un modello completamente nuovo. Il suo nome è Lexus LBX.

È un nome di tre lettere a cui non siamo abituati da Lexus, ma la L è stata sicuramente aggiunta per non suscitare le ire di Citroën!

Lexus SUV LBX: caratteristiche, design

Il marchio non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha rilasciato immagini che rivelano una piccola parte del look, tra cui una nuova interpretazione della griglia del radiatore dell’azienda, qui sormontata da un listello cromato che collega i fari.

Con il suo nome a forma di X, si tratta ovviamente di un nuovo SUV. In termini di dimensioni, è molto probabile che si tratti di un modello piccolo, posizionato al di sotto della UX. L’UX è già lunga 4,50 metri, quindi c’è spazio a sufficienza per l’entry level. Ma la LBX sarà piccola come la Toyota Yaris Cross o sarà più vicina alle dimensioni compatte? Si tratterebbe quindi di un successore indiretto della CT.

L’altro grande mistero riguarda il motore. Ovviamente pensiamo a un semplice ibrido, una specialità di Lexus. Ma la LBX potrebbe essere proposta anche in versione 100% elettrica, come già la UX.

Insomma, ci sono molte cose che non sappiamo! Per sapere tutto sulla Lexus LBX dovremo aspettare il 5 giugno.

