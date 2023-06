In un'ondata di novità, Lexus presenta il nuovo TX, un SUV ibrido plug-in a 7 posti.

In un’ondata di novità, Lexus presenta il nuovo TX, un SUV ibrido plug-in a 7 posti. Negli ultimi mesi si è assistito alla comparsa di un gran numero di SUV a 7 posti. Ciò è particolarmente vero negli Stati Uniti, dove la domanda di questo tipo di veicoli non accenna a diminuire.

Il segmento interessa ora a Lexus, che lancia il TX, sviluppato sulla base del Grand Highlander (non un pleonasmo, ma una realtà della gamma Toyota negli USA).

Lexus TX 550h+: un potente propulsore ibrido plug-in negli USA

Con una lunghezza di 5,16 m e una larghezza di 1,99 m, la Lexus TX si adatta perfettamente al formato americano. Un SUV di grandi dimensioni con un passo di 2,95 m, che non fa concessioni in termini di spazio interno per i suoi sette passeggeri. A bordo, i clienti troveranno l’ambiente di successo degli ultimi SUV del marchio, nonostante la base “più comune”.

Un’autonomia di 53 km per il Lexus TX 550h+

Basato sulla piattaforma TNGA-K del Gruppo, il Lexus TX offre tre motorizzazioni. Al motore a combustione TX 350 (2,4 litri turbo da 279 CV) si affianca il TX 500h dotato dello stesso blocco T24A-FTS e di un motore elettrico per un totale di 371 CV e 550 Nm di coppia.

Ma a differenza della Lexus RX americana, questa TX opta anche per un powertrain ibrido plug-in con la versione 550h+. La configurazione è molto diversa da quella della RX 450h+ disponibile qui, poiché combina un V6 da 3,5 litri con due motori elettrici, per una potenza totale di 412 CV. Tutta questa potenza viene inviata attraverso il cambio epicicloidale. Toyota dichiara un consumo di carburante (discreto) di 7,8 litri/100 km e un’autonomia elettrica totale di 53 km.

Non c’è bisogno di preparare il libretto degli assegni, però, perché è probabile che questo modello rimanga dall’altra parte dell’Atlantico.

