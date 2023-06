Pioniere del mercato dei micro-utility in Europa, il Gruppo francese Ligier commercializza due modelli di veicoli elettrici leggeri progettati per le consegne dell’ultimo miglio: uno scooter elettrico a 3 ruote e un furgone personalizzabile, in versione corta o lunga.

Perfetti per i distributori di posta e pacchi, gli autotrasportatori, i commercianti, gli enti locali e i grandi siti industriali, i Pulse 3 e Pulse 4 costituiscono una linea professionale innovativa.

Ligier Professional: una gamma di furgoni elettrici per professionisti

Pulse 3: il micro-utility scooter elettrico ultra-innovativo

Il Pulse 3 è lo scooter elettrico utilitario di Ligier Professional. Con le sue dimensioni compatte (2.258 mm di lunghezza, un corpo posteriore largo 787 mm e un’altezza di 1.140 mm), occupa pochissimo spazio, consentendo agli autisti di accedere facilmente alle aree urbane.

Questo piccolo furgone può essere personalizzato per soddisfare le esigenze dei professionisti del trasporto e della logistica per tutte le consegne dell’ultimo miglio, comprese quelle delle Poste in Europa. I clienti possono scegliere il carico utile, la ripartizione tra carrozzeria anteriore e posteriore, l’equipaggiamento e i colori.

E, naturalmente, grazie al motore 100% elettrico del Pulse 3, tutte queste aziende potranno accedere senza problemi ai centri urbani delle future EPZ.

A suo agio in città nella versione senza patente, limitata a 45 km/h (L2e), il Pulse 3 sarà altrettanto a suo agio in periferia grazie alla configurazione con patente (L5e), con una velocità massima di 90 km/h. In entrambi i casi, la batteria è progettata per garantire un’autonomia di oltre 100 chilometri con una sola carica.

Pulse 4: il furgone elettrico compatto e versatile

Il Pulse 4 di Ligier Professional è un veicolo commerciale leggero elettrico agile e flessibile. Disponibile in versione corta senza patente o lunga con patente, può essere adattato alle attività di tutti coloro che si occupano di consegne a breve distanza.

Grazie alle tre configurazioni di batteria offerte (8,6, 9,6 o 17,2 kWh a seconda della versione scelta), l’LCV può essere adattato alle missioni di tutti i professionisti. Equipaggiato con la batteria più grande, ha un’autonomia fino a 185 km, tutti ricaricabili con una semplice presa di corrente.

Il suo telaio in alluminio resisterà alla prova del tempo e le sue sospensioni a doppio braccio – un’altra invenzione di Ligier Professional – sopporteranno carichi fino a 680 kg.

