Se si preme il pulsante sulla chiave di Lotus Eletre o sull’app dello smartphone, le luci esterne dell’auto eseguono una breve sequenza, la griglia anteriore respira e le maniglie delle porte si illuminano. Si presenta così la nuova Lotus Eletre.

L’esperienza si ripete all’interno dell’auto mentre la portiera si chiude. Il nuovo hyper-suv con cui la casa inglese, di proprietà cinese, ritorna sul mercato anche sul territorio italiano è un elettrico puro.

Lotus Eletre: interni, caratteristiche, scheda tecnica

Ha una trazione integrale con potenze a partire da 600 cavalli che lo spingono fino a 260 km/h. Anche l‘accelerazione può mettere sotto pressione chi non è abituato con uno stacco 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi.

Il powertrain è a 800 volt con due motori ad alte prestazioni posizionati sull’asse anteriore e posteriori.

Ad alimentare il tutto c’è un pacco batteria da oltre 100 kWh che grazie al caricatore da 350 kW permette di raggiungere un’autonomia di 400 km in soli 20 minuti. L’autonomia completa della vettura è invece 600 km. Per ciò che riguarda le stazioni di ricarica a corrente continua AC, Lotus Eletre assorbe fino a 22 kW di potenza.

Una certa attenzione è stata messa anche negli interni. Il design è leggero e utilizza materiali premium in stile Alcantara. L’abitacolo è incentrato sul guidatore con un display a striscia lato guida per le informazioni base coadiuvato da un head-up di serie.

Al centro trova spazio un grande pad con tecnologia Oled che rappresenta il cuore della serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Molti di questi sono progettati a prova di futuro, per far sì che le nuove funzionalità possano essere abilitate tramite aggiornamenti over the air (OTA).

Il sistema è sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze delle vettura. A quest’ultimo segue un ulteriore display a esclusivo appannaggio del passeggero. Tra le curiosità ci sono le luci presenti all’interno che cambiano colore per comunicare con i passeggeri, ad esempio se si riceve una telefonata, se la temperatura dell’abitacolo viene modificata oppure per aggiornare sul livello di carica della batteria.

