Le luci anabbaglianti dell’auto sono una funzionalità importante per la sicurezza stradale. Esse sono utilizzate per illuminare la strada davanti al veicolo durante la guida notturna o in condizioni di scarsa visibilità.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Luci anabbaglianti auto: come funzionano e quando usarle

Le luci anabbaglianti sono differenti dalle luci di posizione, che sono utilizzate per indicare la posizione del veicolo agli altri utenti della strada.

È importante che le luci anabbaglianti siano regolate correttamente per evitare di abbagliare gli altri utenti della strada.

Inoltre, è importante utilizzare le luci anabbaglianti solo quando necessario, in modo da risparmiare energia e prolungare la vita delle lampadine.

Potrete riconoscere la spia di queste luci grazie al suo colore verde, con i fasci di luce rivolti verso il basso.

Attenzione a non confonderle con le luci abbaglianti, dato che in questo caso potreste mettere in pericolo voi e soprattutto i veicoli che vi precedono.

La differenza con gli abbaglianti

Gli abbaglianti (spia blu con fasci di luce dritti) sono uno strumento di guida che consente una migliore visione notturna. Tuttavia, il conducente non deve usare queste luci in modo incauto, altrimenti potrebbe disturbare gli altri conducenti sulla strada.

Il galateo più importante nell’uso delle luci abbaglianti è quello di usarle quando le condizioni della strada sono vuote, sia che si stia guidando nella propria direzione che in quella opposta. Con un uso corretto, è possibile illuminare la strada in modo più chiaro e luminoso in condizioni di buio e di assenza di traffico, per evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Inoltre, è meglio evitare di utilizzare le luci abbaglianti durante i sorpassi, poiché il riflesso nello specchietto retrovisore abbaglia il conducente che ci precede, rendendo la situazione piuttosto pericolosa per entrambe le auto.

