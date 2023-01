Gli airbag sono un dispositivo di sicurezza fondamentale che si è dimostrato straordinariamente efficace, ma quando la spia è accesa subentrano diversi dubbi. Ecco quali potrebbero essere le potenziali cause; in ogni caso, è sempre necessario far controllare l’auto da un professionista, in modo da escludere pericoli.

Spia airbag accesa: cosa significa e cosa fare

Gli airbag potrebbero non attivarsi in caso di incidente

La spia dell’airbag indica che c’è un problema con il sistema di ritenuta supplementare del veicolo. Questo sistema comprende vari sensori di collisione e gli airbag stessi. Quando questa spia si accende, indica che è stato rilevato un problema nel sistema e che uno o più airbag potrebbero non gonfiarsi in caso di collisione.

Anche se è possibile che tutti gli airbag funzionino come previsto anche in presenza di una spia SRS, un guasto agli airbag rappresenta un problema significativo per la sicurezza.

Il problema potrebbero essere le cinture di sicurezza

Oltre ai sensori e agli airbag, il sistema SRS del veicolo comprende anche i pretensionatori delle cinture di sicurezza. Quando viene rilevato un improvviso slancio in avanti della cintura di sicurezza, come ad esempio in caso di collisione frontale, i pretensionatori delle cinture di sicurezza si attivano per tenervi ben saldi al sedile.

In questo modo si evita di urtare l’airbag, il volante o il cruscotto e di subire lesioni.

Potrebbe esserci un guasto elettrico/di cablaggio

Se la spia dell’airbag non è dovuta a un sensore dell’airbag difettoso, potrebbe esserci un guasto al cablaggio del sistema o addirittura un problema al computer SRS stesso.

Poiché la diagnosi del sistema SRS richiede strumenti e conoscenze avanzate, si consiglia sempre di rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione di questo sistema.

Non resettate da soli la spia dell’airbag

Si può essere tentati di ignorare questa spia quando si accende, e ci sono molte guide online che promettono di aiutarvi a resettare la spia SRS. Tuttavia, non lo consigliamo.

