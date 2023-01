Le luci abbaglianti dell’auto sono uno strumento di guida che consente una migliore visione notturna. Tuttavia, il conducente non deve usare queste luci in modo incauto, altrimenti potrebbe disturbare gli altri conducenti sulla strada.

In tutti i veicoli a motore, in particolare nelle auto, sono presenti diversi tipi di fari, che vanno dalle luci di città, alle luci anabbaglianti e alle luci abbaglianti.

I neopatentati possono pensare che le luci abbaglianti emettano una luce più intensa e siano quindi più sicure. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi sbagliata. In realtà non è sicuro ed è addirittura pericoloso per gli altri automobilisti.

Le luci abbaglianti sono visibili sul pannello degli indicatori di direzione dell’auto. Questa luce può essere utilizzata quando non ci sono luci stradali che aiutano la visione durante la guida e non ci sono altri veicoli che impediscono al conducente di vedere lontano.

Nel frattempo, per le normali condizioni di strada buia in cui sono disponibili le luci stradali, i conducenti devono invece utilizzare la luce anabbagliante.

Abbaglianti auto: quando usarli, come funzionano e precauzioni

Usare le luci abbaglianti per far passare un altro veicolo

Le luci abbaglianti sono comunemente utilizzate per segnalare il passaggio di altri utenti del veicolo. Ad esempio, quando incontrate altri automobilisti che utilizzano le luci abbaglianti, potete far lampeggiare le vostre luci abbaglianti per avvisarli di passare alle luci anabbaglianti.

In questo caso, assicuratevi di avere una distanza sufficiente dall’altra auto e non dimenticate di ridurre la velocità.

Non utilizzate le luci abbaglianti quando sorpassate un altro veicolo

Si possono usare quando si sorpassa un’altra auto su una strada a doppio senso di marcia e si deve andare controcorrente. Quando si sorpassa, non si devono usare gli abbaglianti perché interferiscono con la visuale degli altri veicoli provenienti dalla direzione opposta e possono causare incidenti mortali.

Inoltre, bisogna evitare di usare le luci per segnalare agli altri automobilisti la direzione opposta. Si può invece utilizzare l’indicatore di direzione sinistro per segnalare il sorpasso.

Utilizzate le luci abbaglianti solo quando la strada è vuota e buia

Il galateo più importante nell’uso delle luci abbaglianti è quello di usarle quando le condizioni della strada sono vuote, sia che si stia guidando nella propria direzione che in quella opposta. Con un uso corretto, è possibile illuminare la strada in modo più chiaro e luminoso in condizioni di buio e di assenza di traffico, per evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Inoltre, è meglio evitare di utilizzare le luci abbaglianti durante i sorpassi, poiché il riflesso nello specchietto retrovisore abbaglia il conducente che ci precede, rendendo la situazione piuttosto pericolosa per entrambe le auto.

