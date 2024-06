Maserati ha mostrato poche settimane fa le immagini della GranCabrio presente per il 2024 nella sola variante trofeo per quanto riguarda la motorizzazione termica, un modello bello ma naturalmente prestazionale allo stesso tempo. In questo articolo ne scopriamo il prezzo ed il design degli interni.

Maserati Grancabrio 2024: gli interni

Gli interni della GranCabrio 2024 Trofeo si presentano eleganti e raffinati come ci si aspetta da una spider sportiva ma di classe come una Maserati. Naturalmente oltre al comfort dei sedili come ci si aspetterebbe da una GT che è costruita per affrontare i lunghi viaggi, vi è anche molta tecnologia.

Infatti la GranCabrio è dotata del MIA (Maserati Intelligence Assistant) che viene proiettato sullo schermo da 12,3 pollici che ha connettività con Apple Car Play e Android Auto.

Il display digitale della strumentazione è da 12,2 pollici e permette di configurare tutti i parametri che il guidatore reputa più utili ed inoltre vi è anche l’head up display che garantisce una visuale perfetta dei dati di navigazione senza necessità di staccare gli occhi dal volante.

Il prezzo

La GranCabrio è commercializzata solo nella versione Trofeo per quanto riguarda l’endotermico ed ha un prezzo di partenza di 235.800 euro.

Un prezzo decisamente adatto al tipo di vettura che è una vera e propria Super GT che grazie al suo motore V6 permette di superare i 300 km/h godendo del vento tra i capelli.

Molto probabilmente sarà una delle ultime dotate di un’unità termica dato il passaggio all’elettrico da parte di tutte le case automobilistiche, incluse le sportive, le ultime a cedere a questa transizione.

Lo stile e le performance sono presenti e siamo certi che una volta al volante si potranno sentire fino all’ultimo cavallo disponibile apprezzando l’ingegneria “made in Italy”.