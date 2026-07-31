Maserati Grecale, GranTurismo e GranCabrio: le novità del 2026

Nel 2026, Maserati festeggia il centenario del suo simbolo più iconico, il Tridente, con un rinnovamento completo della sua gamma. I modelli GrecaleGranTurismo e GranCabrio si aggiornano non solo esteticamente, ma anche tecnicamente, offrendo nuove soluzioni per gli appassionati di auto sportive e SUV di lusso.

Gli ordini per i nuovi modelli sono già aperti, con consegne previste a partire dai prossimi mesi. I prezzi partono da 79.900 euro per la Grecale e da 163.800 euro per la GranTurismo. Abbiamo avuto l’opportunità di provare queste nuove vetture sulle strade tra Trieste e la Slovenia, scoprendo le loro doti dinamiche e le innovazioni introdotte.

Design e stile: le novità estetiche

Il nuovo Maserati Grecale 2026 si distingue per un frontale completamente ridisegnato, con una nuova griglia e air-curtain che migliorano l’aerodinamica. I cerchi in lega ora includono opzioni da 20 e 21 pollici, mentre la palette di colori si arricchisce con il Grigio Lamiera Shiny del programma Fuoriserie.

Anche le GranTurismo e GranCabrio ricevono aggiornamenti significativi, con nuovi cerchi in nero lucido ispirati alla MCPura e un aumento delle carreggiate di 10 mm per migliorare la stabilità. I gruppi ottici posteriori sono stati rinnovati, e sono disponibili sette nuove tinte esterne.

Interni: tecnologia e artigianalità

All’interno, i nuovi modelli Maserati uniscono tecnologia e artigianalità. Il volante è stato ridisegnato per essere più sportivo, con parti piatte superiore e inferiore e razze in alluminio scuro satinato. Il Maserati Digital Clock si rinnova con una corona in metallo, forma ottagonale e grafica riprogettata.

L’interfaccia digitale è stata aggiornata con nuove grafiche, comprendendo un display centrale da 12,3 pollici e un comfort display da 8,8 pollici. Il cruscotto da 12,2 pollici è personalizzabile, e debutta un nuovo sistema di monitoraggio che rileva distrazione e affaticamento del conducente.

Motori e prestazioni: il cuore del Tridente

Il cuore delle nuove GranTurismo e GranCabrio è il V6 Nettuno che ora eroga 590 CV40 in più rispetto alla generazione precedente. Sono disponibili due configurazioni di potenza, da 490 o 590 CV. Una nuova modalità di guida Country alza l’assetto di 20 mm fino a 120 km/h ideale per strade irregolari.

La gamma Grecale si arricchisce con una nuova entry level, il Grecale V6 con 390 CV e la versione Modena V6. La Folgore la versione elettrica, migliora l’autonomia di 10 km grazie al nuovo sistema AGS. La gamma comprende sei versioni, con potenze che vanno da 250 CV a 550 CV.

Prova su strada: le impressioni di guida

Durante la nostra prova al volante, abbiamo apprezzato la precisione dello sterzo e la timbrica del motore, soprattutto in modalità Sport e Corsa. Le cambiate sono più precise, e il nuovo entry level per la Grecale offre maggiore scelta ai clienti. La modalità Country su GranTurismo e GranCabrio permette di affrontare strade bianche senza problemi.

Il V6 Nettuno offre una sonorità coinvolgente, con un sound migliorato grazie a interventi mirati sui silenziatori. Il cambio automatico ZF a otto rapporti è tra i migliori in assoluto, offrendo un’esperienza di guida estremamente coinvolgente.