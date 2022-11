McLaren continua a preparare il suo futuro elettrico e il suo SUV non dovrebbe essere l'unico modello a emissioni zero.

Sei mesi dopo la nomina di un nuovo CEO, McLaren Automotive sta iniziando una trasformazione e una futura berlina elettrica potrebbe essere in arrivo. Tuttavia, il marchio non si imbarcherà alla cieca in una trasformazione radicale. D’altra parte, Michael Leiters, il nuovo CEO, vuole avviare una transizione verso le auto elettriche.

Il suo predecessore, Mike Flewitt, aveva già annunciato il possibile arrivo di un futuro SUV elettrico.

McLaren: una futura berlina elettrica per affrontare la Porsche Taycan?

Leiters ha dichiarato ai colleghi di Evo che l’azienda sta lavorando a una berlina elettrica. L’ha detto a mezza voce, ma un veicolo che può, secondo il suo relax, trasportare più passeggeri senza aumentare l’altezza della carrozzeria è inequivocabile.

“La tecnologia è molto più matura e ci permette di personalizzarla”, afferma il CEO.

Spiega che l’obiettivo di McLaren è “offrire uno stile di vita migliore e uno scopo più utilitaristico”. E descrive il desiderio di McLaren di realizzare un veicolo più imponente, senza necessariamente pensare immediatamente a un SUV.

“Parole come ‘utilitaristico’ o ‘stile di vita’ portano ovviamente a certe conclusioni. Penso che la misura chiave per McLaren sia potenzialmente la capacità di condividere la vettura con più occupanti. Non necessariamente un veicolo più alto su ruote, anche se potrebbe esserlo”.

Piani più “maturi” per la McLaren

Leiters spiega anche come McLaren abbia cambiato il suo approccio ai prodotti. Per la sua auto sportiva ibrida Artura, il produttore ha deciso di perfezionare i dettagli che non erano fondamentali nei suoi modelli precedenti.

“Quello che ho sentito dal mio team è che in passato prendevamo un prodotto immaturo, lo lanciavamo e lo consegnavamo ai clienti. L’Artura è stato il primo progetto in cui non l’abbiamo fatto. Abbiamo visto che l’auto non era matura, quindi abbiamo interrotto le consegne. Così facendo, ci siamo assunti un rischio per la situazione finanziaria dell’azienda, ma credo sia stato importante”.

