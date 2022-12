Mercedes Benz EQE SUV 2023: design, motori, prezzi e uscita

Come suggerisce il nome, si tratta essenzialmente di una versione crossover della berlina media di lusso completamente elettrica EQE. Ecco le sue caratteristiche.

A differenza del più grande SUV EQS, la Mercedes Benz EQE 2023 ha due file di sedili, ma è anche costruita con un processo attento al clima nello stabilimento Mercedes di Tuscaloosa, in Alabama. Vediamo le sue caratteristiche.

Mercedes Benz EQE 2023: motori

Per il 2023, il SUV EQE sarà offerto con tre configurazioni di propulsione, tutte alimentate da un pacco batterie con 90,6 kWh di capacità utilizzabile. La ricarica massima per tutti è di 170 kW, un valore buono ma non eccezionale se si considerano i rapidi progressi delle capacità dei veicoli elettrici.

Il SUV entry-level EQE350+ ha un unico motore che aziona le ruote posteriori. Produce 288 CV. Ci si aspetta un tempo da 0 a 100 km/h di circa 5,5 secondi.

L’autonomia è ancora da definire, ma dovrebbe superare di poco i 482 km. Con le auto elettriche Mercedes, il modello + è solitamente quello con l’autonomia più lunga.

Il modello successivo è il SUV EQE350 4Matic, dotato di trazione integrale a due motori. La Mercedes lo valuta a 288 CV, proprio come l’EQE350+. L’accelerazione a 60 miglia orarie dovrebbe scendere a poco meno di 5,0 secondi. Anche l’autonomia sarà ridotta, potenzialmente a circa 466 km.

Per una maggiore potenza, Mercedes offre il SUV EQE500 4Matic. Anch’esso utilizza un sistema a doppio motore, ma produce 563 CV. Questo le consentirà di raggiungere i 100 km/h in 4,0 secondi, decimi più o meno. L’autonomia soffrirà per questa velocità, scendendo probabilmente a circa 418 km.

Mercedes Benz EQE 2023: tecnologia

Di serie, il SUV EQE sarà dotato di un display digitale da 12,3 pollici e di un touchscreen da 12,8 pollici per l’infotainment. Il sorprendente sistema “Hyperscreen” di Mercedes, che racchiude il display degli indicatori, il touchscreen dell’infotainment e il display del passeggero sotto un’unica lastra di vetro che si estende sul cruscotto, sarà incluso negli allestimenti di fascia più alta.

È disponibile anche un display head-up. Entrambi funzioneranno con Apple CarPlay e Android Auto senza fili, facilitati dalla presenza di un pad di ricarica wireless e di porte USB-C di serie. Ogni SUV EQE sarà dotato di un sistema audio premium Burmester.

Mercedes Benz EQE 2023: prezzi e uscita

L’auto dovrebbe uscire nell’aprile 2023 per un prezzo che parte da 77.352 euro.

