Mercedes Classe V Klassen: l’MPV di lusso

Mercedes è l’attore principale con la sua Classe V, il 90% delle cui vendite vanno a professionisti e VIP, e solo il 10% a privati. Si tratta di una distribuzione senza precedenti nel settore automobilistico, che illustra il carattere molto speciale di questo veicolo, che è stato recentemente sotto i riflettori con la sua versione elettrica.

L’intera gamma attira l’attenzione di Klassen, uno dei principali specialisti tedeschi nella modifica delle navette. E le loro ultime creazioni sono molto impressionanti.

Mercedes Classe V Klassen: altamente personalizzato

I prezzi di Klassen sono molto, molto alti. Ci si può aspettare di pagare più di 200.000 euro per un minivan del genere, incluso il veicolo. A questo prezzo, tuttavia, si avrà diritto al meglio in termini di personalizzazione e qualità percepita: una vasta scelta di pelli e tessuti, integrazione di schermi e stoccaggio specifico, modularità dei sedili, modifica del rivestimento del tetto.

Solo il sedile del conducente cambia poco, accontentandosi di imitare il tema dello spazio posteriore.

Su questo modello, per il quale il prezzo di vendita non è stato comunicato, troviamo un refrigeratore tra i sedili posteriori, cassetti contenenti diversi occhiali, una scatola di stoccaggio laterale o controlli touch e un enorme schermo retrattile. Il “bozzolo” può anche essere completamente isolato dal mondo esterno con tende azionate elettricamente. Il modo ideale per firmare un accordo importante fuori dalla vista!

Klassen ha lasciato intatta la Classe V con il suo motore diesel a quattro cilindri da 239 CV con trazione integrale 4Matic. Ma per chi vuole un po’ più di carattere, c’è sempre la Maybach GLS modificata da Klassen!