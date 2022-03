Mercedes-EQ Silver Arrow 02: caratteristiche e scheda tecnica

Mercedes partecipa al campionato di Formula E con il proprio team ufficiale. La vettura che prende parte alla stagione 2022 è la Silver Arrow 02. Per il team anglo-tedesco si tratta dell’ultima partecipazione al campionato dato che dal 2023 gli sforzi si concentreranno totalmente sul programma di Formula 1.

In questo articolo approfondiremo la nuova monoposto.

Mercedes-EQ Silver Arrow 02: le caratteristiche

Le caratteristiche della Silver Arrow 02 sono identiche a quelle dei suoi avversari dato che per prendere parte al campionato vi è bisogno di ricevere l’omologazione della FIA.

Il peso è di 900 kg, un valore davvero basso se consideriamo che la sola batteria ha un peso di 385 chili. Continuando a parlare della batteria ha una durata di oltre 50 ore.

L’efficienza non è stata dichiarata ma crediamo che una volta raggiunta la temperatura ottimale (indicata in 95°) possa avvicinarsi ad un valore del 99%.

Di seguito riepiloghiamo le sue misure, identiche agli altri team come da regolamento:

Lunghezza : 5 metri e 16

: 5 metri e 16 Larghezza : 1 metro e 77

: 1 metro e 77 Altezza : 1 metro e 05

: 1 metro e 05 Passo: 3 metri e 10

In relazione alle misure vale anche per le il fatto di trovarsi di fronte ad un’auto da corsa lunga oltre 5 metri e dal passo importante ma tutto questo è normale visto il peso e l’ingombro della batteria.

C’è da dire che vista in azione non ci si rende conto dei valori così importanti.

Mercedes-EQ Silver Arrow 02: scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico la potenza massima che la vettura può erogare, in qualifica, è di 250 Kw (pari a 335 cavalli.) Valore che scende a 200 Kw in modalità gara (270 cavalli). La rigenerazione massima in gara è di 250 Kw.

La velocità massima che è in grado di raggungere è di 280 km/h con uno scatto da 0 a 100 in meno di 2,8 secondi.

Il valore da fermo non deve sorprendere in quanto è la principale caratteristiche del propulsore elettrico.

