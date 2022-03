Molti marchi automobilistici sono entrati a far parte delle squadre di Formula E, Nissan è tra questi. Non a caso la casa automobilistica giapponese è da tempo impegnata nella produzioni di automobili elettrificate. La presenza nel campionato è solo un ulteriore stimolo a perseguire questa strada.

In questo articolo le principali informazioni sulla nuova monoposto.

Nissan IM03: le caratteristiche

La IM03 rispetta pienamente il regolamento tecnico della stagione 2022. Quindi ci si trova di fronte ad un’auto da corsa di notevoli dimensioni e con un’aerodinamica specificatamente rivolta ad ottenere il massimo nei circuiti cittadini dove le monoposto di Formula E si trovano a competere.

Di seguito vi riepiloghiamo le misure della monoposto 2022:

Lunghezza : 5 metri e 16

: 5 metri e 16 Larghezza : 1 metro e 77

: 1 metro e 77 Altezza : 1 metro e 05

: 1 metro e 05 Passo: 3 metri e 10

Le misure di Nissan sono le medesime delle altre scuderie partecipanti questo perché le caratteristiche strutturali delle monoposto sono state imposte dal regolamento tecnico.

Nissan IM03: scheda tecnica

A livello tecnico ora le monoposto sono giunte alla loro terza generazione che è entrata in vigore a partire da quest’anno. Il cambiamento oltre che a livello estetico è stato soprattutto a livello di prestazioni.

Le nuove monoposto, tra cui la IM03 sono dotate di due powertrain, uno anteriore e un altro posteriore. Il frontale ha una capacità rigenerativa di 250 kWh mentre il posteriore ne ha 350.

Combinati i due powertrain offrono una capacità rigenerativa di 600 kWh.

Il motore ha una potenza di oltre 350 kWh che se viene convertita in cavalli è di 470.

La velocità massima che è in grado di raggiungere è di 320 km/h . Lo scatto da 0 a 100 invece viene coperto in soli 2,8 secondi.

Ultimo aspetto, ma non per importanza, vi è stato un intervento a livello di peso, infatti la nuova Formula E ha un peso inferiore ai 900 kg che la dota di maggior agilità nei tratti misti dei circuiti cittadini per garantire il massimo dello spettacolo.

