Mercedes EQS: ecco cosa succede quando se ne occupa Brabus

Brabus lo chiama programma di perfezionamento: in altre parole, il lavoro svolto dal tuner tedesco sulla Mercedes EQS 450+ riguarda solo l’estetica e parte dell’equipaggiamento di marcia. Il programma comprende un vestito nero, cerchi forgiati Monoblock Z “Platinum Edition” da 22 pollici, una sospensione SportXtra e vari elementi in carbonio, il DNA di Brabus, come lo spoiler anteriore.

Un lavoro estetico, ma non solo, visto che le finiture in carbonio per le prese d’aria laterali della carenatura anteriore dirigono il flusso d’aria in modo più radicale verso i radiatori e i freni anteriori.

Mercedes EQS: i risultati del lavoro di Brabus

Le modifiche apportate agli esterni della EQS elettrica comprendono l’aggiunta di deflettori d’aria in carbonio davanti ai passaruota posteriori. In questo modo, secondo Brabus, viene aumentata la durata della batteria del 7%.

Per gli interni della vettura tedesca, Brabus offre un kit Masterpiece.

Le soglie delle porte sono rivestite in acciaio inossidabile e presentano il logo illuminato del tuner. I pedali sono in alluminio o addirittura in carbonio, mentre le protezioni del pavimento sono in velluto o in pelle trapuntata.

Infine, la Brabus EQS è dotata del modulo di sospensioni SportXtra. Quest’ultimo consente di abbassare l’altezza della carrozzeria a piacimento, fino a 15 millimetri all’anteriore e 25 millimetri al posteriore. Di conseguenza migliora la dinamica di guida, grazie all’abbassamento del baricentro. In termini di prezzi, il pacchetto non sarà probabilmente economico: 142.900 €.