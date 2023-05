Mercedes VAN.EA: una nuova piattaforma per i furgoni elettrici

La casa tedesca ha annunciato l’arrivo nel 2026 di una nuova piattaforma modulare dedicata ai veicoli elettrici, Mercedes VAN.EA (Van Electric Architecture).

Mercedes VAN.EA: oltre 500 km di autonomia

Questa nuova piattaforma è divisa in tre parti: la parte anteriore è identica a tutti i veicoli e comprende l’asse anteriore e il motore elettrico; la parte centrale è modulare e può essere estesa per adattarsi a tutte le dimensioni dei veicoli, trasportando anche le batterie; la parte posteriore sarà disponibile in due versioni, con e senza motore elettrico, rendendo possibile l’offerta della trazione integrale.

I primi veicoli basati sulla piattaforma VAN.EA saranno furgoni di medie dimensioni con un’autonomia di oltre 500 km. Saranno dotati delle più recenti tecnologie di guida autonoma di livello 2, mentre il livello 3 dovrebbe entrare in servizio entro il 2030. La nuova piattaforma offrirà maggiori possibilità di differenziare lo stile degli esterni.

I furgoni utilitari offriranno le stesse funzionalità dei loro omologhi per il trasporto di persone e saranno disponibili in un’ampia gamma di varianti a seconda delle esigenze dei clienti finali: ambulanze, trasporti refrigerati, camper e furgoni trasformati, ad esempio.

Mercedes VAN.EA: dedicato ai veicoli elettrici

L’azienda di Stoccarda ha sviluppato da zero la nuova piattaforma Mercedes VAN.EA, dedicandola interamente ai veicoli elettrici. In particolare, consentirà di realizzare significative economie di scala e di attirare nuovi clienti con una varietà di prodotti, tra cui furgoni per trasporto persone, furgoni commerciali, furgoni trasformati e camper.

Oltre ai futuri modelli basati sulla piattaforma VAN.EA, il Mercedes Sprinter con motore a combustione continuerà la sua carriera. Tuttavia, l’ultimo eSprinter 100% elettrico sarà rapidamente sostituito da una nuova generazione 100% elettrica quando la nuova piattaforma sarà lanciata nel 2026. Dovremo aspettare ancora un po’ per scoprire i nuovi prodotti basati su questa nuova piattaforma elettrica.

LEGGI ANCHE: