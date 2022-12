Mercedes Benz EQE 2023: interni, colori, prezzi e uscita

La Mercedes Benz EQE 2023 fa parte di un’ondata di auto e crossover elettrici che Mercedes sta lanciando con il marchio EQ. L’auto è un’alternativa più piccola alla EQS, la berlina elettrica di punta del marchio.

Mercedes Benz EQE 2023: le caratteristiche

La EQE350 sarà il primo modello della gamma. È dotata di un singolo motore elettrico da 288 CV e di trazione integrale. La capacità della batteria è di 90,6 kWh e, sebbene i dati EPA non siano ancora stati pubblicati per l’EQE, ci aspettiamo un’autonomia vicina ai 563 km. Nel più generoso ciclo WLTP, la Classe EQE ha un’autonomia di 660 km. La velocità di ricarica massima è di 170 kW, il che significa che i proprietari saranno in grado di ripristinare fino a 249 km standard WLTP in soli 15 minuti.

Mercedes-Benz ha confermato che ci sarà una versione AMG ad alte prestazioni della EQE, come una versione a tre quarti della Mercedes-AMG EQS. Oltre a uno stile esterno più aggressivo, con ruote più grandi, paraurti più aggressivi e uno spoiler prominente, la vettura avrà una potenza molto maggiore rispetto alla EQE350 standard. La Mercedes-AMG EQE aumenta la potenza con due motori elettrici che erogano un totale di 617 CV, o 677 CV se equipaggiata con il pacchetto AMG Dynamic Plus.

La velocità massima raggiunge i 239 km/h.

All’apparenza può sembrare una piccola EQS, ma la EQE è più vicina nelle dimensioni esterne all’attuale CLS, mentre all’interno è più simile a una Classe C con posti a sedere più alti.

Rispetto alla EQS, la EQE è circa 27 cm più corta e 15 cm più stretta, con un passo più corto di 8 cm. Ciò rende l’EQE più o meno delle stesse dimensioni della Tesla Model S.

L’equipaggiamento disponibile per l’EQE comprenderà porte elettriche che si aprono e si chiudono da sole e un sensore di impronte digitali. Presente anche il riconoscimento facciale per identificare il conducente e attivare il suo profilo, head-up display, sedili massaggianti e illuminazione ambientale.

Tra le caratteristiche tecnologiche più particolari, un impianto audio Burmester con nomi come Silver Waves, Roaring Pulse e Vivid Flux. La EQE può anche essere equipaggiata con la funzione opzionale MBUX Hyperscreen, un cruscotto a tre display che si estende per tutta la larghezza dell’auto e sembra un enorme schermo curvo.

Mercedes Benz EQE 2023: prezzi e uscita

L’auto dovrebbe uscire ad aprile 2023 per un prezzo che parte da 77.352 euro.